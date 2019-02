Annuncio

Basato su un romanzo di Camilleri del 1992, questa sera andrà in onda su Rai 1, a partire dalle ore 21:25, La stagione della caccia - C'era una volta Vigata. La nota cittadina siciliana sarà sconvolta da un fatto di natura eccezionale: i ricchissimi membri della famiglia Peluso, infatti, moriranno uno alla volta.

Dove rivedere in replica la puntata de La stagione della caccia del 25 febbraio

Qualora non si abbia la possibilità di visionare la puntata in diretta tv questa sera, si potrà guardare la replica. Ciò è possibile grazie al sito Rai Play, che offre gli episodi in streaming mandati precedentemente in onda. La puntata sarà direttamente visibile attraverso una connessione internet o un altro supporto che si possa connettere: andrà bene un cellulare, un tablet, un personal computer oppure una smart tv.

Da anni ormai Rai Play mette a disposizione le repliche delle puntate delle fiction, per non far perdere agli spettatori nemmeno un episodio delle loro serie televisive preferite. Dopo poche ore dalla messa in onda su Rai 1, sulla piattaforma verrà caricato anche questo episodio, che si potrà facilmente rivedere nel momento desiderato.

Gli spoiler della puntata di oggi

Ma che cosa accadrà nel film di questa sera? La storia è ambientata nel lontano 1880. L'Italia è già unita. A Vigata, intanto, vi sono delle famiglie note e ricche che incutono timore agli abitanti siciliani. Una di queste famiglie è quella dei Peluso di Torre Venerina. Questo nobile casato inizierà ad essere letteralmente decimato a causa di strani decessi, avvenuti in circostanze molto particolari.

La nobile famiglia sarà dunque costretta ad un lutto continuo, proprio come se vi fosse una vera e propria battuta di caccia nei suoi confronti. Le morti sono iniziate nel momento in cui a Vigata è comparso un curioso personaggio: si tratta di Fofò La Matina. L'uomo è un farmacista, il cui padre lavorava in passato alla corte dei Peluso. Sarà davvero lui il responsabile di tutte queste morti? L'uomo è senza dubbio implicato nella vicenda, ma ci saranno moltissimi intrighi e la storia non sarà certo così banale: sarà degna di un romanzo di Andrea Camilleri.

Si consiglia di non perdere l'appuntamento con la fiction in diretta tv o in replica. Il cast è composto da attori famosi come Tommaso Ragno, Alessio Vassallo, Donatella Finocchiaro, Miriam Dalmazio, Francesco Scianna, Ninni Bruschetta e Giorgio Marchesi.