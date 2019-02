Annuncio

Le anticipazioni della puntata di domani de "Il Paradiso delle signore" rivelano che Vittorio farà un regalo inaspettato a Marta. In occasione della festa degli innamorati, infatti, il ragazzo regalerà un anello alla sua fidanzata. La ragazza rimarrà molto colpita dal gesto, anche se sarà sempre dubbiosa in merito alla presenza di Lisa Conterno. Andreina Mandelli, invece, sta portando egregiamente a compimento il suo piano. Lei e Umberto, infatti, sono pronti a passare una notte d'amore insieme.

Il regalo di Vittorio a Marta e il piano 'diabolico' di Andreina Mandelli

Nel corso della puntata di domani de Il Paradiso delle signore, Marta e Vittorio continuano a trovarsi in un clima di tensione.

La giovane Guarnieri non si fida di Lisa Conterno, seppur abbia appurato che si tratti veramente della sorellastra di Conti. Tuttavia, essendo il giorno di San Valentino, la ragazza eviterà di intavolare una discussione. A stemperare la tensione ci penserà anche Vittorio, il quale ha fatto un bellissimo regalo alla sua donna: le ha comprato uno splendido anello. Questo contribuirà, sicuramente, ad appianare le divergenze esistenti tra di loro. Nel frattempo, invece, il piano di Andreina Mandelli continua ad andare avanti. La donna sta cercando di avvicinarsi a Umberto Guarnieri, al punto che i due si troveranno a trascorrere una splendida notte d'amore e passione. Questo aggraverà ancor di più la situazione di tensione tra Umberto e Adelaide.

San Valentino: Nicoletta si trova tra due uomini, Antonio è vicino a Ludovica

Al Circolo, invece, Tina si esibirà, regalando ai presenti la visione di una splendida performance.

La ragazza è riuscita a convincere anche suo fratello Antonio a partecipare all'evento. In tale occasione, il ragazzo verrà a contatto con Ludovica. I due sembreranno molto complici. Molto probabilmente presto potrà nascere qualcosa di concreto tra loro. Entrambi provengono da situazioni sentimentali alquanto complicate, e per questo motivo potrebbero trovare in tali esperienze comuni il punto di inizio per una bella frequentazione.

Nicoletta riceverà due regali di San Valentino. Uno da Riccardo Guarnieri e l'altro dal giovane medico. La ragazza è confusa. Il 'fantasma' di Riccardo continua a perseguitarla ma il suo interesse è rivolto ad un'altra persona. In caffetteria, invece, Anita ha organizzato una festa per consolare i cuori solitari.

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni.