Le anticipazioni dell'episodio di oggi de "Il Paradiso delle signore" svelano che improvvisamente Vittorio regalerà un anello a Marta, la quale resterà molto sorpresa dal gesto fatto dal fidanzato e si mostrerà successivamente sempre più sospetta riguardo la presenza della Conterno. Nel frattempo, Andreina sembrerà sempre più sicura sul piano 'malvagio' che sta portando a termine, poiché essa e Umberto sono pronti a trascorrere una notte di passione insieme.

Andreina Mandelli ha in mente un progetto 'diabolico'

Nel corso della puntata che sarà trasmessa oggi, gli affezionatissimi fan avranno la possibilità di notare il forte clima di tensione che si scatenerà tra la coppia Marta-Vittorio.

La bella Guarnieri non ha fiducia in Lisa, nonostante abbia affermato e dimostrato che è veramente la sorellastra del proprietario de 'Il Paradiso delle Signore.

La fanciulla farà però un' eccezione il giorno di San Valentino, ove eviterà di dar vita ad una accesa discussione. A calmare le acqua sarà Vittorio, il quale farà un importante regalo alla sua compagna. Tutto ciò contribuirà a risolvere alcune divergenze nate in passato.

Intanto, Andreina Mandelli continuerà ad andare avanti per la sua strada e cercherà in tutti i modi di avvicinarsi a Umberto Guarnieri, il quale si sentirà sempre più pronto ad affrontare una notte d'amore con la donna. Tale situazione provocherà una forte tensione tra il ragazzo e Adelaide.

Trame 'Il Paradiso delle Signore': Antonio e Ludovica vicini

Al Circolo, invece, Tina canterà, regalando agli spettatori un magico momento.

La ragazza è riuscita a far venire anche suo fratello Antonio, il quale successivamente si confronterà con Ludovica. I due sembreranno sempre più affiatati. Probabilmente presto nascerà un legame più forte e concreto. Entrambi provengono da situazioni amorose non facili e perciò grazie a molti punti in comune, potrebbero cominciare a frequentarsi.

Nicoletta riceverà due splendidi regali in onore della 'Festa degli Innamorati'. Il primo da parte di Riccardo e l'altro dal nuovo dottore. La futura mamma si sentirà sempre più confusa, poiché non saprà come comportarsi nei confronti di entrambi gli uomini, i quali sono innamorati della ragazza. Successivamente, in caffetteria Anita darà vita ad una festa che ha come scopo quello di consolare tutti i cuori afflitti e solitari che non hanno ancora trovato la propria 'anima gemella'.