Giovedì 21 febbraio andrà in onda la sesta puntata della quinta stagione di Che Dio ci aiuti, la fiction interpretata da Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Nel corso della puntata di domani saranno trasmessi, come di consueto, due episodi, l'11esimo e il 12esimo. Il primo si intitola "SOS", mentre il secondo "Come un fantasma". Nel corso della puntata vedremo Nico pericolosamente vicino a Ginevra, al punto che scoprirà il suo segreto, mentre Athos ha scoperto di essere il padre di Emma, per questo motivo cercherà di conoscerla il più possibile e recuperare il tempo perso.

Spoiler Che Dio ci aiuti dell'11esimo episodio: 'SOS'

Le anticipazioni dell'11esimo episodio rivelano che l''eccentrica Suor Angela non riesce proprio a stare lontana dai guai.

La donna, infatti, si farà coinvolgere in un caso molto delicato che riguarda una ragazza. La giovane pare sia disposta a vendersi per soldi. Tuttavia, nel corso dell'episodio si scopriranno le vere motivazioni che l'hanno spinta ad agire in quel modo. A quanto pare, infatti, lo fa solo per salvare la persona che ama. Nico, invece, sembrerà essere sempre più vicino a Maria. Il ragazzo è, ormai, convinto di intraprendere una relazione stabile con lei. Ad ogni modo, la vicinanza a Ginevra comprometterà un po' la situazione. La novizia, infatti, nasconde un segreto che nessuno sa e che emergerà nel corso della prossima puntata. Sarà proprio Nico a scoprirlo. Athos, invece, scoprirà di essere il padre di Emma. Per questo motivo deciderà di frequentarla molto di più per conoscere a fondo sua figlia e recuperare tutto il tempo perso. Questo, però, genererà del disagio in Azzurra, la quale inizierà a sentirsi messa in disparte.

Spoiler 12esimo episodio: 'Come un fantasma'

Nell'episodio numero 12, invece, Suor Angela si cimenterà in una nuova avventura. La suora, infatti, scoprirà la vita segreta di un infermiere e cercherà di portare a galla tutti i suoi scheletri nell'armadio. In convento, invece, arriverà la zia di Nico, la quale susciterà subito l'interesse di Maria. La ragazza vuole fare colpo su di lei e si farà aiutare proprio da Ginevra.

Le cose tra Valentina e Alessio, invece, procederanno a gonfie vele. Tuttavia, Gabriele si dirà pronto a confessare alla donna tutti i suoi sentimenti per lei. Cosa deciderà di fare Valentina? Cederà alle avances di Gabriele o continuerà a frequentare il fisioterapista? Lo scoprirremo nella prossima puntata.

Nel frattempo Athos continua a recuperare il rapporto con Emma rischiando, a volte, di esagerare.