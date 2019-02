Annuncio

Nilufar Addati e Fabio Colloricchio sono i due ex tronisti di Uomini e donne ad aver scatenato il Gossip nelle ultime ore: la ragazza, per esempio, ha pubblicato su Instagram uno struggente messaggio nel giorno in cui tutti gli innamorati hanno festeggiato San Valentino. L'argentino, invece, ha rilasciato un'intervista al magazine della trasmissione nella quale ha smentito di aver avuto un flirt con la ex di Irama, la ballerina Ana Yanirsa Martinez.

Nilufar commuove il web dopo la rottura con Giordano

Il San Valentino appena trascorso, è stato un giorno triste per Nilufar Addati; dopo aver chiuso la storia con Giordano Mazzocchi, la giovane ha deciso di scrivere un toccante messaggio su Instagram proprio mentre tutti gli innamorati festeggiavano.

"Quanto fa male vedere dimostrazioni d'amore di ogni genere in questa giornata. E' la sofferenza più grande che conosca quella di vivere da soli l'amore, sapere che da qualche parte c'è. Ti senti lontana anni luce da quello che il tuo cuore desidera"- ha esordito la napoletana nello sfogo che sta facendo il giro della rete in queste ultime ore.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di mostrarsi senza filtri alle persone che la seguono sui social network, di manifestare loro tutto il malessere che stava provando in un giorno in cui tutti celebrano il sentimento dell'amore.

"Te la prendi con tutti perché non trovi pace, non sai a chi attribuire la colpa di questo. Non riesci più a respirare perché ti mancano le mani, l'odore, le espressioni, la voce e il calore che ti dava"- ha aggiunto la ragazza portando tanti a pensare che queste sue parole siano rivolte a colui con il quale ha condiviso gli ultimi mesi della sua vita.

Nilufar nei giorni scorsi ha confermato che sta per traslocare a Roma perché vuole ricominciare da sé stessa: la rottura con Giordano sembra aver segnato la ventenne, che comunque prova ad andare avanti sognando di trovare la persona giusta con la quale trascorrere il prossimo San Valentino.

Fabio su Ana Yanirsa: 'Mi ha usato per far parlare di sé'

Un altro protagonista di Uomini e Donne ad aver campeggiato sui siti di gossip in questi giorni, è Fabio Colloricchio: l'ex tronista, infatti, ha rilasciato un'intervista al magazine del programma per fare chiarezza sulla sua vita sentimentale.

A pochissimo tempo dall'annuncio della fine della relazione con Nicole Mazzocato, l'argentino è finito al centro delle chiacchiere per un presunto nuovo flirt: il ragazzo è stato sorpreso in compagnia dell'ex fidanzata di Irama, la ballerina Ana Yanirsa Martinez.

Alla rivista, però, il giovane ha fatto sapere: "Voglio chiarire che questa persona non significa nulla per me.

Mi si è avvicinata solo per far parlare di sé. Mi era sembrata una ragazza carina, l'ho invitata a casa mia, ma quando ho scoperto che aveva pubblicato dei video dove c'ero anch'io, ho capito che voleva solo visibilità". Fabio ha anche fatto sapere di aver bloccato su tutti i social network Ana e di non voler avere più nulla a che fare con lei.

In merito ai motivi che hanno portato alla rottura con la sua storica fidanzata, invece, Colloricchio ha detto: "Avevamo perso sintonia e complicità. Il nostro rapporto si stava consumando lentamente a causa di problemi che ci portavamo dietro da tempo". Sull'eventualità di tornare insieme a Nicole, infine, l'ex tronista ha dichiarato: "Oggi credo che non possa esserci più niente tra noi, ma nella vita ho imparato a non pronunciare la parola mai".