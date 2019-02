Annuncio

Si appresta a concludersi la marcia trionfale della prima stagione de "La compagnia del cigno", la serie televisiva con Anna Valle e Alessio Boni, che settimana dopo settimana ha saputo confermarsi sempre di più nel panorama delle fiction italiane, sia per quanto riguarda gli ascolti che per la qualità del prodotto offerto. Lunedì 4 febbraio, infatti, verrà mandata in onda la sesta ed ultima puntata della fiction, in cui verranno trasmessi gli episodi 11 e 12 rispettivamente intitolati "Un padre" e "Il nostro futuro".

Nel primo, Robbo dovrà fare i conti con l'ansia scatenata dal concerto di fine anno, Irene ritorna al Conservatorio, Domenico e Barbara dovranno imparare a lottare per rimanere insieme.

Nel secondo invece, Luca aiuterà Matteo a fare un passo in più per recuperare il rapporto con suo padre, mentre Irene prenderà un'importante decisione per il suo matrimonio.

Undicesimo episodio

Le anticipazioni dell'undicesimo episodio de "La compagnia del cigno" ci segnalano che i ragazzi della Compagnia saranno molto impegnati con le prove e i preparativi del concerto di fine anno. L'evento, infatti, avrà luogo fra poche settimane e non tutti gli allievi del Conservatorio lo attenderanno allo stesso modo. Robbo, ad esempio, vivrà l'attesa con nervosismo e paura a causa dell'incarico che gli è stato affidato da Luca e che dovrà eseguire nel corso del Concerto. Il giovane, infatti, dovrà esibirsi in un assolo al pianoforte. Compito che spingerà Robbo ad impegnarsi moltissimo nello studio e nelle prove, facendo diventare l'impegno del giovane quasi un'ossessione.

Irene ritornerà a fare lezione al Conservatorio e lì sarà costretta a relazionarsi nuovamente con Marioni. Sara rimarrà molto indietro nelle lezioni e nello studio, e chiederà aiuto agli altri ragazzi della compagnia per tornare al passo con loro. Il padre di Domenico tenterà in tutti i modi di allontanare il figlio da Barbara.

Ultimo episodio

Le anticipazioni del dodicesimo episodio invece ci suggeriscono che Luca convincerà Matteo a chiedere scusa a suo padre per averlo aggredito. Nel frattempo Sofia si renderà conto di essere veramente innamorata di Matteo e glielo rivelerà. Irene ritornerà a riflettere sulle scelte fatte nell'ultimo periodo, decidendo alla fine di confrontarsi con suo marito e chiedere la sua opinione. Antonia si renderà di conto di poter essere felice soltanto al fianco di Rosario e comincerà a cercare una casa a Milano per rimanere il più vicino possibile a lui.