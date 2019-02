Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Maria rivelerà a Fernando che Gonzalo aveva lasciato il tetto coniugale per un'altra donna.

Il Segreto: Maria schiaffeggia Gonzalo

Maria Castaneda tornerà a far parlare di sé durante le prossime puntate de Il Segreto, in onda su Canale 5.

Tutto avrà inizio quando Maria irromperà alla tenuta della Montenegro mentre Gonzalo e Fernando stanno avendo una violenta discussione. La Castaneda, infatti, schiaffeggerà il marito, reo di non aver fatto molto per ritrovare i suoi genitori, Emilia e Alfonso, e di aver provocato la morte dei piccoli Esperanza e Beltran, a causa delle sue relazioni extraconiugali a Cuba.

Il Mesia ovviamente sarà felice della crisi coniugale della coppia, tanto che quest'ultimo penserà di riconquistare il cuore della Castaneda.

Dagli spoiler si evince che Fernando resterà all'oscuro dell'alleanza sorta tra Gonzalo e Raimundo. Il Mesia, infatti, crederà che l'ex sacerdote abbia davvero ucciso Francisca Montenegro. Per tale ragione comincerà a credere che il suo nemico sia diventato davvero cattivo, tanto da avvicinarsi con ogni mezzo a Maria per ricordarle quanto la ama.

Il Segreto, anticipazioni: Gonzalo tradiva Maria a Cuba

Le trame delle puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Maria disapproverà le continue avance di Fernando Mesia, tanto da rifiutarsi di dargli una seconda chance, visto che in passato l'aveva narcotizzata per violentarla e sequestrato per settimane la piccola Esperanza.

Inoltre, la figlia di Emilia e Alfonso apparirà sconvolta quando apprenderà che suo marito è tornato a Puente Viejo per chiedere la parte d'eredità che gli aspettava al decesso della Montenegro.

Successivamente la madre di Esperanza e Beltran, esasperata dalla mancanza di notizie da parte dei genitori e dal comportamento sbagliato del marito, confesserà di non essere stata felice a Cuba, in quanto Gonzalo era scappato per andare a convivere con un'altra donna. Inoltre rivelerà di aver badato ai suoi figli da sola finché erano stati coinvolti in un drammatico incendio. Fernando Mesia, a questo punto, rimarrà scioccato dalle parole di Maria, tanto da essere sicuro che potrebbe tornare da lui.

I litigi tra Gonzalo e la consorte, nel frattempo, saranno sempre più violenti, tanto da giungere ad un punto di non ritorno. Cosa succederà? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni.