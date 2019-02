Annuncio

Annuncio

Con qualche giorno d'anticipo rispetto al solito, a Cinecittà è stato registrato un nuovo speciale di Amici 18, quello che sarà trasmesso in tv sabato 9 febbraio. Il blog "Vicolo delle News" è stato il primo a rendere pubbliche le anticipazioni di quello che è successo in studio poco fa: Tish e Vincenzo sono stati ammessi alla fase serale, Miguel e Federica hanno vinto le loro sfide, Alessandro Casillo è a rischio eliminazione per aver ottenuto i voti più bassi durante il confronto tra le squadre.

Il serale di Amici ha due nuovi allievi: Tish e Vincenzo

Il cast del serale della diciottesima edizione di Amici, inizia a prendere forma; a Rafael che ha conquistato il pass per la fase successiva del programma la scorsa settimana, alcune ore fa si sono aggiunti altri due talenti della scuola.

Annuncio

Il "Vicolo delle News", infatti, fa sapere che martedì 6 febbraio è stata registrata la puntata che andrà in onda su Canale 5 sabato 9, e in studio è successo un po' di tutto.

Miguel e Federica, per esempio, sono riusciti a battere i loro avversari e sono tornati al loro posto nella classe; ancora incerto, invece, è il destino nella trasmissione di Alessandro Casillo. Il cantante è risultato l'allievo con la media voti più bassa tra quelli che si sono esibiti nello speciale odierno, perciò sabato prossimo dovrà affrontare e vincere una sfida se vorrà evitare l'eliminazione ad un passo dal prime time.

La sfida a squadre che c'è stata, però, ha decretato anche il talento che, con la media del 9, si è proposto a tre giudici esterni per provare ad ottenere la maglia verde del serale. La persona che è stata esaminata oggi, è Tish che, dopo aver interpretato tre canzoni, ha ottenuto l'idoneità per le puntate in prima serata di Amici.

Annuncio

All'inizio della registrazione, inoltre, il ballerino Vincenzo ha sostenuto un esame davanti a tre esperti di danza, e anche lui ha ricevuto il sì di tutti e quindi è stato ammesso al serale della trasmissione.

Amici 18: ancora nessuna certezza sul prime time

Ricapitolando, al momento sono tre gli allievi della scuola ad avere la certezza di partecipare almeno alla prima puntata del serale di Amici: i ballerini classici Rafael e Vincenzo (per l'enorme gioia della maestra Alessandra Celentano) e la cantante Tish.

Nonostante sia iniziato da un paio di settimane il "reclutamento" dei talenti che andranno a comporre le squadre "Bianchi" e "Blu", non si sa ancora nulla sul meccanismo e sul cast che Maria De Filippi ha pensato per la diciottesima edizione del suo format.

Annuncio

Visto lo scarso successo che ha ottenuto un anno fa, è difficile che la conduttrice decida di lasciare invariato il prime time di Amici; i siti di gossip hanno ipotizzato che, dopo lo stop del 2018, possa essere reintrodotta la figura dei direttori artistici, ma ancora non c'è alcuna conferma ufficiale su questo e tanto meno su chi potrebbe ricoprire questo ruolo.