Nuovo appuntamento dedicato sulla soap opera spagnola “Una Vita”, scritta da Aurora Guerra. Negli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana, ci sarà la tragica uscita di scena di uno storico personaggio femminile. Nel capitolo iberico numero 960, andato in onda il 28 febbraio 2019, è stata annunciata la morte di Celia Alvarez Hermoso (Ines Aldea). Nello specifico, il portinaio Servante Gallo ha comunicato la bruttissima notizia a Lucia e Telmo, ovvero che la moglie di Felipe è caduta dalla finestra. Al momento non è stato precisato se la madre adottiva di Tano avrà un incidente, ma dalle anticipazioni si evince che Ramon Palacios (Juanma Navas) finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di omicidio, proprio a seguito della scomparsa dell’amica.

Una Vita: la morte di Trini, Celia non si separa dalla piccola Milagros

Nelle puntate che sono andate in onda in Spagna di recente, Celia dopo non essere riuscita a diventare mamma per l’ennesima volta, a causa di un aborto avuto per aiutare l’amica Trini, è diventata insopportabile. Tutto ha avuto inizio quando quest’ultima ha dato alla luce la piccola Milagros con un parto cesareo urgente. Sin da subito la moglie di Felipe si è legata alla nascitura, perdendo il senno della ragione, dato che si è comportata come se fosse la madre. Successivamente la Crespo è passata a miglior vita dopo aver avuto una crisi respiratoria, proprio quando suo marito non si trovava a casa, per non aver assunto in tempo la pastiglia che l’avrebbe salvata. A seguito del decesso della matrigna di Maria Luisa, Celia ha avuto un atteggiamento ancora più morboso nei confronti della bambina del Palacios.

Il decesso della moglie di Felipe, l’arresto di Ramon

Gli spoiler iberici annunciano che la Alvarez Hermoso entrerà in crisi dopo essere venuta a conoscenza che Ramon ha intenzione di raggiungere Maria Luisa e Victor Parigi con Antonito e Lolita, con la speranza di poter superare il lutto della moglie. Purtroppo Celia proprio il giorno della partenza dei Palacios si introdurrà nell’abitazione degli stessi tenendo tra le mani un coltello, per rapire Milagros: in tale circostanza la madre adottiva di Tano non riuscirà nel suo intento, perché dopo aver afferrato la bambina morirà cadendo da una finestra. Nonostante al momento non sia stato ancora precisato se la moglie dell’avvocato Felipe uscirà di scena a causa di Ramon, il diretto interessato a seguito di un salto temporale di dieci anni, che segnerà l’inizio della quarta stagione, avrà trascorso dieci anni in prigione.

In attesa di scoprire se la Alvarez Hermoso metterà fine alla sua esistenza di sua spontanea volontà, oppure per mano del Palacios Senior, è bene ricordare ai lettori che avranno modo di vedere queste scene soltanto tra un anno per via della differente trasmissione della telenovela in Italia e in Spagna.