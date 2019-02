Annuncio

Nuovo spazio incentrato sulla serie televisiva spagnola “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Nelle puntate che gli italiani vedranno tra qualche mese, l’uscita di scena di Victor Ferrero e Maria Luisa Palacios darà inizio a delle nuove trame. Le anticipazioni ci dicono che il nuovo proprietario de La Deliciosa, chiamato Inigo Cervera, sin da subito dimostrerà di avere un certo interesse sentimentale per Leonor Hildago. Inizialmente la giovane scrittrice metterà un freno alle intenzioni del cioccolatiere, ma con il passare del tempo gli aprirà le porte del suo cuore.

Victor vende la sua pasticceria, Maria Luisa accetta di sposare il fidanzato

Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, nei prossimi episodi italiani Maria Luisa rifiuterà la proposta di matrimonio di Victor, dopo aver appreso che ha intenzione di sposarla soltanto per convincerla a seguirlo a Parigi.

A seguito della lite avuta con la fidanzata, il Ferrero si lascerà consolare da Elvira, arrivando a darle addirittura un bacio sulle labbra sotto lo sguardo di Ursula. Il colonnello Arturo dopo l’avvertimento dell’ex educatrice della defunta Cayetana, sfiderà il pasticciere ad un duello all’ultimo sangue. La sorella di Antonito pur essendo ancora arrabbiata, inizierà a temere per la vita del suo amato, decidendo di perdonarlo, e di partire con lui. Nonostante ciò, il cugino di Simon si presenterà al combattimento con il padre di Elvira, riuscendo ad avere la meglio, dato che Arturo verrà trasportato immediatamente in ospedale per le ferite riportate. Successivamente Victor venderà La Deliciosa ai coniugi Inigo e Flora Cervera, per poter consentire ai suoi genitori di acquistare una prestigiosa fabbrica di cioccolatini nella capitale francese. A quel punto la figlia di Ramon accetterà di diventare la moglie del Ferrero, iniziando ad organizzare i preparativi delle loro nozze.

La trasferta della sorella di Antonito e del Ferrero, Inigo fa delle avance a Leonor

Per fortuna dopo numerosi imprevisti, Maria Luisa e il nipote di Susana riusciranno a coronare il loro sogno d’amore, ma subito dopo se ne andranno via da Acacias 38. Gli spoiler svelano che l’attenzione dei telespettatori dopo la trasferta dei novelli sposi si concentrerà sui new entry Inigo e Flora, che pur essendosi presentati ai compaesani come marito e moglie, daranno l’impressione di nascondere un segreto. In realtà i nuovi proprietari de La Deliciosa si riveleranno essere fratello e sorella, infatti a confermalo sarà soprattutto l’atteggiamento del cioccolatiere. In particolare Inigo dopo aver fatto la conoscenza di Leonor Hildago, non perderà occasione per corteggiarla.

Purtroppo la figlia di Rosina non avendo ancora superato il lutto del defunto marito Pablo Blasco, avrà bisogno di tempo prima di cedere alle avance del nuovo arrivato.