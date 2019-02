Annuncio

Eccoci con un nuovo appuntamento incentrato sulla famosa telenovela iberica “Il Segreto” che continua ad ottenere un grande successo. Nelle puntate che il pubblico italiano vedrà la settimana prossima, Raimundo Ulloa e Francisca Montenegro si troveranno in pericolo, perché saranno sotto le grinfie del diabolico Fulgencio. Isaac Guerrero invece dopo aver rinunciato ad Elsa Laguna per assumersi le sue responsabilità di padre, spiazzerà Antolina dicendole di non voler più diventare suo marito.

Il Segreto: Fulgencio minaccia Raimundo, la scoperta di Elsa

Le trame degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 3 all’8 marzo 2019, annunciano che Saul dopo aver ricevuto delle informazioni da Mauricio, si metterà alla ricerca di Francisca e Raimundo scomparsi misteriosamente.

Intanto quest’ultimo apprenderà che colui che ha rapito lui e la moglie è il perfido Fulgencio Montenegro. Purtroppo il marito della defunta Bernarda minaccerà il padre di Emilia, dicendogli che presto si vendicherà di lui e della cugina. Successivamente Fernando avrà l’ennesima crisi di nervi, mentre Carmelo dopo aver notato lo strano atteggiamento della moglie Adela le chiederà delle spiegazioni. Quest’ultima messa alle strette, comunicherà al marito di aver appreso dal medico di poter perdere la vita da un momento all’altro. Il maggiore degli Ortega rimetterà piede a Puente Viejo, senza aver scoperto nulla su Francisca e l’Ulloa. Elsa convinta che Antolina stia nascondendo un segreto grave ad Isaac, si rifiuterà di partire con il padre Amancio.

A quel punto la Laguna con l’aiuto di Consuelo entrerà nell’abitazione del Guerrero, e si impossesserà di una lettera d’amore scritta dal defunto fratello Jesus per la rivale. Dopo aver fatto la scoperta, Elsa rivelerà alla nonna di Julieta che Antolina aveva intrapreso una relazione clandestina con suo fratello.

Fernando arrabbiato con Julieta, Isaac non vuole sposare Antolina

Nel frattempo Don Anselmo inviterà Isaac ad incontrare Amancio, invece Carmelo si interesserà alla strana sparizione della Montenegro e Raimundo. La Uriarte troverà una foto di Maria Castaneda tra gli oggetti personali di Fernando, che dopo averla sorpresa andrà su tutte le furie. Tutti i compaesani rimarranno senza parole, perché noteranno che il marito di Magdalena sembra il sosia di Don Berengario.

Il Guerrero dirà ad Antolina di non volerla più sposare, precisando che non potrà mai amarla. Hipolito e Onesimo inaugureranno l’installazione della radio, invece Raimundo e la moglie verranno separati dagli infermieri della clinica psichiatrica gestita da Fulgencio. Il fratello di Prudencio, Mauricio, e Julieta chiederanno al Mesia di dirgli dove si trovano Francisca e il marito. Antolina cadrà in preda alla disperazione, a causa della decisione di Isaac. Fernando rassicurerà Saul, il capomastro, e la Uriarte dicendogli che la matrona e l’Ulloa sono sotto la sua protezione. Irene e Severo dopo aver scoperto che Adela è ad un passo dalla morte, decideranno di continuare a trattarla sempre nello stesso modo. Per finire Carmelo farà di tutto per proteggere la moglie, invece il Santacruz riceverà una chiamata telefonica allarmante.