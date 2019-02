Annuncio

Giulia Cavaglia è la nuova tronista di Uomini e donne. Durante la prima registrazione la ragazza ha ricevuto qualche frecciatina di troppo da parte Tina Cipollari ma in suo soccorso è subito intervenuta Maria De Filippi. Per chi se lo fosse dimenticato Giulia, fino alla scorsa settimana, nel dating condotto da Maria De Filippi era una corteggiatrice di Lorenzo Ricciardi.

Secondo le prime anticipazioni riportate dal sito newsued.com la nuova tronista durante la prima registrazione è appesa piuttosto sorridente e felice in puntata. La scelta di Giulia è stata oggetto di numerose critiche da parte di una buona parte dei presenti tra il pubblico. Secondo alcuni infatti, l’ex corteggiatrice di Lorenzo non vedeva l’ora salire sul trono.

Giulia appena entrata in studio ha confessato di stare abbastanza bene. A quel punto è arrivata la replica al veleno Tina Cipollari. La storica opinionista del programma con tono piccato ha detto: “Beh, insomma, che ci vuole a dimenticare certe cose.” A quel punto è intervenuta Maria De Filippi in difesa della nuova tronista di Uonini e Donne: “È più facile dimenticare qualcosa che non è mai nato”. Con le sue parole Queen Mary ha messo a tacere una volta per tutte alcune delle polemiche legate alla nuova tronista. Chissà se anche Giulia Cavaglia riuscirà a far ricredere i più scettici durante il suo percorso.

Giulia contro Lorenzo Ricciardi e Claudia Dionigi

Giulia Cavaglia, dopo aver capito di non essere la scelta di Lorenzo Ricciardi, durante un momento di sfogo aveva rilasciato delle parole al veleno nei confronti dell’ex tronista.

La Cavaglia aveva dipinto Lorenzo come un uomo senza attributi per aver scelto una donna dal carattere più docile. A finire nel mirino dell’ex corteggiatrice ci era finita anche la sua ‘rivale’ in amore.

Per la prima esterna Giulia sceglie Luca, il corteggiatore di Angela Nasti

Giulia Cavaglia condividerà l’esperienza sul trono classico con Angela Nasti. Secondo quanto riportato dalla talpa del sito newsued.com, Giulia per le prime esterne ha scelto alcuni corteggiatori della Nasti. Tra questi c’era anche Luca. Il ragazzo è stato un corteggiatore di Teresa Langella. La tronista partenopea proprio a causa della sua richiesta è stata criticata. Durante il video di presentazione infatti, Angela aveva dichiarato di non essere interessata ai ragazzi che si mettono in mostra sui social.

Luca invece, sembra essere proprio uno di quelli.