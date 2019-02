Annuncio

Clamoroso colpo di scena durante la nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne, registrata oggi 28 febbraio negli studi Elios di Cinecittà. Protagonista indiscussa è stata la tronista Teresa Langella, la quale ha dichiarato di aver incontrato Andrea Dal Corso durante la scelta di Ivan Gonzalez per un confronto a pochi giorni dalla non scelta.

Uomini e Donne trono classico: Andrea vuole una seconda chance con Teresa

Scendendo nel dettaglio, Andrea ha disertato l'ospitata per dimostrare a Teresa di non essere interessato alla tv ma bensì a lei. Un gesto che è stato molto apprezzato dalla ragazza.

Dopodiché Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato dov'è apparso chiaro che l'imprenditore vinicolo e la cantante neo-melodica si sono rivisti nello stesso castello, dove Ivan stava facendo la sua scelta.

La produzione di Uomini e Donne, infatti, aveva messo a disposizione di Andrea una stanza per parlare a quattro occhi con la Langella.

Durante il confronto, Teresa ha confessato di non riuscire nemmeno a guardarlo in faccia, mentre lui le ha raccontato di non riuscire più a dormire dopo averle detto no. Inoltre l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha spiegato di essersi spaventato il giorno della scelta, in quanto credeva di non essere all'altezza delle sue aspettative. Poi ha detto di augurarsi che Teresa torni ad avere fiducia di lui, visto che questa volta ci ha messo la faccia dopo essere passato da "st....o" davanti a tutta Italia. Dall'altro canto Teresa, ha dichiarato di non fidarsi in quanto teme che sia solo un modo per ripulirsi l'immagine.

U&D, anticipazioni: Teresa non si fida di Andrea

In studio, Teresa Langella ha ammesso che Andrea gli ha rovinato il giorno più bello della sua vita, dove avrebbe voluto sentirsi come una principessa in attesa del suo principe azzurro. Un finale, che si era chiuso tra il dramma e la soap opera: a proposito, l'ex tronista ha rivelato di aver trascorso quattro giorni in hotel a piangere e stare male per lui, tanto da non volergli al momento concedere una seconda possibilità al loro rapporto.

La Langella ha poi rivelato che Andrea gli ha lasciato il suo numero di telefono su Instagram e che al momento non ha ancora chiamato. Nel frattempo Gianni Sperti, Mario Serpa e la nuova tronista Giulia hanno dichiarato di non credere nei veri sentimenti di Andrea, mentre Tina Cipollari ha consigliato a Teresa di dargli una seconda chance dal momento che si è spaventato dalle responsabilità.

Attualmente Teresa sarebbe in attesa di alcune dimostrazioni da parte del ragazzo, per convincersi della serietà delle sue intenzioni.