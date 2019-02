Annuncio

Per Lorenzo Riccardi è giunto il momento dell'epilogo finale a Uomini e donne. Le anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi rivelano che il prossimo venerdì 22 febbraio sarà trasmessa l'attesa puntata finale del percorso del tronista milanese, durante la quale scopriremo il nome della corteggiatrice che diventerà la sua nuova fidanzata. Un momento particolarmente atteso dal pubblico che in questi mesi ha seguito con interesse le tormentate vicende sentimentali di Lorenzo, il quale è arrivato al rush finale con Giulia e Claudia.

Uomini e donne, arriva la scelta finale di Lorenzo Riccardi

Due ragazze molto diverse ma che tuttavia hanno messo in evidenza dei lati del carattere che hanno saputo conquistare l'affetto del tronista.

Le prime anticipazioni che arrivano dalla fatidica registrazione avvenuta in villa, rivelano che Lorenzo avrebbe terminato questo percorso a Uomini e donne coronando il suo sogno d'amore con la bella Claudia.

Una scelta che forse in parte qualcuno si aspettava anche se c'è una vasta fetta di spettatori che faceva il tifo per la bella Giulia, complice anche il fatto che in un primo momento lo stesso Lorenzo ammise di aver perso la testa per la corteggiatrice. Ma a quanto pare l'arrivo di Claudia, subentrata a Uomini e donne qualche mese dopo, ha cambiato tutte le carte in tavola ed ecco che alla fine il tronista avrebbe coronato il suo sogno d'amore con la Dionigi.

A differenza di quello che è successo con la scelta di Teresa Langella, qui ci sarebbe stato un esito finale positivo.

Claudia, infatti, non si sarebbe tirata indietro di fronte alla dichiarazione d'amore del tronista e quindi i due sarebbero usciti insieme dalla villa.

Claudia sarebbe la scelta finale di Lorenzo Riccardi

Un ulteriore indizio su quella che è stata la scelta finale di Lorenzo a U&D arriva anche da alcuni fan che nei giorni scorsi hanno avvistato Giulia in giro per le strade di Milano. Alla domanda dei sostenitori su come era andata la scelta finale, pare che la ragazza, pur senza esporsi più di tanto, abbia fatto capire di non essere stata scelta dal tronista.

Intanto sulla pagina Instagram del programma sono stati pubblicati i primi filmati con le anticipazioni riguardanti quello che succederà nel corso della prossima puntata serale di U&D.

Nei filmati vediamo alcuni dei momenti che Lorenzo ha trascorso in villa con le due corteggiatrici, prima del fatidico atto finale della scelta.