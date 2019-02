Annuncio

Manca esattamente una settimana alla messa in onda della scelta di Teresa Langella; è fissato per venerdì 15 febbraio, infatti, il debutto della versione serale di Uomini e Donne su Canale 5. Stando alle anticipazioni che circolano sul web in questi giorni, pare che sia attualmente in corso la registrazione della decisione finale della napoletana, alla quale sarebbero state fatte varie sorprese dai suoi spasimanti. Il "Vicolo delle News", per esempio, sostiene che Antonio Moriconi abbia fatto una serenata alla tronista con l'aiuto di Gigi Finizio; Andrea Dal Corso, invece, avrebbe invitato la ragazza ad una cena preparata dallo chef Alessandro Borghese.

Andrea e Antonio pronti a tutto pur di conquistare Teresa

Teresa Langella sta per scegliere.

Dopo un percorso di conoscenza durato più di quattro mesi, la protagonista di Uomini e donne è pronta a comunicare a tutti chi tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi ha conquistato il suo cuore. La scelta della tronista sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 il prossimo 15 febbraio, ma sono già tante le anticipazioni che stanno circolando su quello che sarebbe avvenuto nel castello tra lei e i suoi due corteggiatori.

Il blog Vicolo delle News, per esempio, sostiene che entrambi gli spasimanti della giovane avrebbero tentato di stupirla poco prima della scelta con gesti piuttosto eclatanti: Antonio pare abbia chiesto l'aiuto di Gigi Finizio (il cantante preferito di Teresa) per fare alla sua bella una serenata pochi giorni prima di sapere come andrà a finire.

L'ex tentatore Andrew, invece, avrebbe organizzato una romantica cena durante la quale avrebbero consumato le pietanze cucinate dallo chef stellato Alessandro Borghese.

Due idee molto diverse quelle che hanno avuto Moriconi e Dal Corso per spiazzare la loro tronista del cuore; il primo ha puntato sulla semplicità e sul legame che la ragazza ha con la musica e Napoli, il secondo ha scelto la strada dell'eleganza e della favola.

Chi sceglierà Teresa? Le ipotesi del web

La serenata e la cena stellata che Antonio e Andrea hanno organizzato per Teresa sembra siano state registrate un po' di giorni fa; in queste ore, infatti, la redazione di Uomini e Donne sarebbe al lavoro per concludere le riprese della puntata serale che andrà in onda il 15 febbraio.

Voci sempre più insistenti, infatti, sostengono che la Langella avrebbe già registrato la sua scelta nel castello con tanto di festa di fidanzamento organizzata da Valeria Marini con outfit creati da Giulia De Lellis ed ospiti d'eccezione.

L'indiscrezione che sta impazzando, ad una settimana dal debutto del programma di Maria De Filippi in prime time, è che sarebbe Andrea Dal Corso il corteggiatore al quale la tronista avrebbe chiesto di fare coppia fissa; qualora fosse davvero così vorrebbe dire che la ventiseienne ha cambiato idea all'ultimo momento perché nell'ultima puntata del trono classico sembrava essersi notevolmente avvicinata ad Antonio Moriconi.