Manca sempre meno alla registrazione delle puntate serali di Uomini e donne. Tra pochi giorni, infatti, ci saranno le "blindatissime" scelte dei protagonisti del trono classico che andranno in onda su Canale 5 a partire da venerdì 15 febbraio. Claudia Dionigi, prima di conoscere la decisione finale di Lorenzo Riccardi tra lei e Giulia Cavaglià, ha deciso di usare Instagram per lanciare un messaggio al suo tronista del cuore. La ragazza ha postato sul suo account una foto nella quale indossa la felpa che il pugliese le ha regalato durante una recente esterna.

Claudia romantica su Instagram prima della scelta di Riccardi

Tra una decina di giorni scopriremo come si concluderanno i percorsi dei tronisti di Uomini e Donne.

Nello specifico è fissata per il 15 febbraio prossimo, infatti, la messa in onda della prima puntata serale del programma di Maria De Filippi. Teresa Langella e Lorenzo Riccardi hanno lasciato la poltrona rossa nelle scorse settimane perché sono già arrivati ad una scelta. I due ragazzi, dopo aver trascorso un giorno ed una notte in villa con i loro corteggiatori preferiti, registreranno lo speciale interamente dedicato alla loro festa di fidanzamento.

Come è noto il solo Andrea Cerioli ha deciso di uscire dal programma (con Arianna) tra i protagonisti del trono classico. Secondo le ultime indiscrezioni le scelte avverranno a ridosso della messa in onda su Canale 5 per evitare che trapelino indiscrezioni su come è andata a finire.

A poco tempo dalla giornata che sancisce la conclusione del suo percorso nel dating show Mediaset, Claudia Dionigi ha voluto lanciare un chiarissimo messaggio al suo tronista del cuore; sul profilo Instagram della ragazza, infatti, è apparsa una foto nella quale la si vede sfoggiare un capo d'abbigliamento non suo.

Il selfie, che la romana ha pubblicato poche ore fa, ha catturato l'attenzione dei curiosi è stata soprattutto la felpa che la diretta interessata indossava. I fan di U&D, infatti, hanno immediatamente notato che questo indumento è lo stesso che Lorenzo ha regalato alla corteggiatrice al termine della loro esterna a Milano in cui lei ha conosciuto sua nonna.

Ancora dubbi sulla decisione di Lorenzo

Il gesto che ha fatto Claudia, a pochissimi giorni dalla registrazione della scelta di Lorenzo, sembra confermare il sentimento che la ragazza nutre sin dall'inizio nei confronti del tronista. Nonostante il milanese ne abbia combinate di tutti i colori, la romana è sempre rimasta al suo fianco provandole tutte pur di convincerlo ad uscire insieme dallo studio di Uomini e Donne.

Dalle anticipazioni sull'ultima puntata alla quale ha partecipato Riccardi, però, era emersa una maggiore vicinanza del ventiduenne a Giulia Cavaglià piuttosto che alla Dionigi con la quale aveva avuto anche un brutto battibecco.

I fan del programma di Canale 5, dunque, brancolano nel buio su come potrà andare a finire l'avventura di Lorenzo nel trono classico; il giovane, infatti, è stato bravissimo a non far capire verso quale delle sue corteggiatrici ha una preferenza. Per tale motivo sarà interessante vedere chi sceglierà tra un paio di settimane e soprattutto con quali motivazioni.