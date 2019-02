Annuncio

Si apre oggi 11 febbraio una nuova settimana di programmazione dedicata a Uomini e donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi. Il lunedì sarà dedicato alle vicende del Trono Over e precisamente a Gemma Galgani, alle prese con la complicata ricerca dell'anima gemella. La dama torinese ha deciso di riprendere a frequentare Rocco Fredella, nonostante in passato abbia espresso diversi dubbi sulle sue reali intenzioni. Tutto sembrerà procedere per il meglio dato che la coppia si incontrerà per una cena romantica. Insieme a loro, questo pomeriggio i telespettatori di Uomini e donne potranno assistere anche gli sviluppi della conoscenza di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, con le inevitabili sofferenze di Ida Platano che interverrà ancora una volta per esprimere il suo punto di vista.

Uomini e donne anticipazioni: Gemma e Rocco protagonisti della puntata di oggi

Il portale Witty Tv ha diffuso le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata del Trono Over che verrà trasmessa oggi 11 febbraio su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. In essa Gemma e Rocco si incontreranno in un locale elegante per una cena. Non solo, il piastrellista esprimerà alla dama il suo desiderio di potere restare di più in sua compagnia e preciserà: "Sarei contento se tu mi dicessi di restare qualche giorno da te". All'entrata della Galgani in studio, comincerà la tradizionale discussione con Gianni Sperti e soprattutto con Tina Cipollari. Se quest'ultima inviterà alla rivale a non essere permalosa, Gianni sarà invece curioso di scoprire com'è continuata la serata dopo la cena.

Nel confronto con Rocco, invece, Gemma si dirà tutto sommato soddisfatta per gli sviluppi degli ultimi giorni anche se chiederà al cavaliere di essere più partecipativo nella su vita. E sarà a quel punto che Fredella affermerà: "Allora fammi venire ad abitare da te, più partecipativo di così?"

Trono Over di oggi: Ida Platano e le sue sofferenze

Oltre allo spazio dedicato a Gemma Galgani e Rocco Fredella, la puntata di oggi del Trono Over richiamerà in causa Riccardo Guarnieri, che si confronterà ancora con Roberta Di Padua e Ida Platano. Quest'ultima chiarirà al suo ex fidanzato di avere vissuto dei giorni difficili, durante i quali ha pianto davanti agli amici, ai clienti e soprattutto davanti a suo figlio.

Per questo motivo ha deciso di non dover continuare con una simile sofferenza. Le anticipazioni di Uomini e donne proseguono con il confronto tra lo stesso Guarnieri e Roberta Di Padua, durante il quale interverrà anche Stefano. Quest'ultimo accuserà Riccardo di essere un "damerino" e di avere chiesto ancora una volta a Pamela il suo numero di telefono. E, a proposito del suo rapporto con l'ex fidanzato della Platano, Roberta si è espressa in settimana nelle pagine del settimanale Uomini e donne Magazine dove ha chiarito di essere rimasta delusa per il comportamento del cavaliere. Nella precedente puntata, infatti, lui si era alzato ed era andato da Ida quando l'aveva vista piangere. Su questo fatto, la Di Padua ha così affermato: "Mi sono sentita presa in giro da Riccardo perché giorni fa gli avevo confessato di avere paura che lui potesse ingelosirsi vedendo Ida con qualcun altro e lui ha preso questo mio timore legittimo quasi come un insulto".