Annuncio

Annuncio

Nel pomeriggio di domenica 10 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo, giunto a conclusione sabato notte. Dopo le polemiche per la classifica finale che ha visto Mahmood trionfare davanti a Ultimo e Il Volo, con Loredana Bertè quarta, proprio quest'ultima e il cantante romano hanno deciso di non presentarsi al programma domenicale in segno di protesta.

Bertè e Ultimo si ribellano ai voti della giuria di qualità

L'ultima serata del Festival di Sanremo ha riservato grosse sorprese per il pubblico e una serie di polemiche. Il vincitore della kermesse canora è stato Mahmood con il brano "Soldi"; un trionfo che ha profondamente diviso i telespettatori e il popolo del web.

Annuncio

Inoltre anche alcuni protagonisti della manifestazione musicale pare non abbiano gradito l'esito della gara e, come forma di protesta, non hanno presenziato alla puntata speciale di Domenica In basata proprio sull'evento sanremese, evitando anche il confronto con i giornalisti.

Arisa ha fatto sapere che non sarebbe stata ospite di Mara Venier a causa dell'influenza, mentre i cantanti de Il Volo hanno giustificato la propria assenza con un imminente impegno a Berlino. Su tutti, però, hanno fatto discutere soprattutto le assenze di Ultimo e Loredana Bertè, contrariati dalla classifica definitiva di Sanremo 2019, generata soprattutto dai voti della giuria e della sala stampa che, secondo i due artisti, li avrebbero penalizzati rispetto al risultato del televoto.

Annuncio

I migliori video del giorno

Dai, l’ha presa bene Ultimo. Cammina, ragazzo, chè ne devi calcare ancora di palchi. #UltimoRosica #Sanremo2019 pic.twitter.com/hvnQfkAcN9 — Davide Maggio (@davidemaggio) 10 febbraio 2019

La reazione di Mara Venier

Mara Venier, dopo aver comunicato che Ultimo non sarebbe stato presente alla sua Domenica In perché contrariato per il secondo posto alle spalle di Mahmood, ha preso le difese del giovane cantante: "Come il pubblico anche io mi aspettavo la vittoria di Ultimo o Loredana Bertè. Non è da condannare il fatto che ci sia rimasto male". Detto ciò, la conduttrice ha voluto augurare il meglio al cantautore capitolino per il suo futuro.

In merito all'assenza di Loredana Bertè, la presentatrice ha voluto inviare un messaggio diretto all'artista calabrese, dicendole che a Domenica In avrebbe trovato sicuramente un'amica che in tutti questi anni ha fatto molto per lei, e chiudendo la questione con un: "Ti voglio e ti vorrò sempre bene".

Annuncio

Sulla vicenda è intervenuto il giornalista de La Stampa Luca Dondoni, il quale ha rivelato che si sarebbe costituito un "cartello di cantanti solidali con Loredana" e che proprio costoro non sarebbero stati ospiti della trasmissione di Raiuno in segno di protesta e solidarietà verso la Bertè che avrebbe meritato certamente di piazzarsi fra i primi tre al 69° Festival di Sanremo.