Manca sempre meno alla registrazione dell'ultima puntata serale di Uomini e donne, ovvero quella dedicata alle scelte di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni; tra poche ore, infatti, inizieranno a circolare le anticipazioni di quello che accadrà nel castello tra i due tronisti e le loro corteggiatrici. Alla festa di fidanzamento del bel siciliano, però, ci sarà una grande assente: Nilufar Addati, dopo aver rotto con Giordano Mazzocchi, ha usato Instagram per confermare che non presenzierà allo speciale del programma incentrato sulla decisione finale del suo amico.

Nilufar sul web: 'Per ovvi motivi non sarò alla scelta di Luigi'

Tra lunedì 25 e martedì 26 febbraio si dice che saranno registrate le ultime due scelte di Uomini e Donne in programma: quelle di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Stando a quello che riporta "Il Vicolo delle News", tra poche ore dovrebbe andare in scena la decisione finale dello spagnolo tra Sonia e Natalia, mentre domani dovrebbe toccare al siciliano scegliere una tra Irene e Valentina.

Mentre nel castello fervono i preparativi per le feste di fidanzamento degli ultimi due tronisti rimasti (Teresa Langella e Lorenzo Riccardi hanno già comunicato la loro preferenza, ricevendo rispettivamente un "no" e un "sì" da Andrea Dal Corso e Claudia Dionigi), sul web ci si interroga su chi saranno gli ospiti della serata che Canale 5 trasmetterà venerdì 1 marzo.

Se la presenza di Giordano Mazzocchi alla scelta di Luigi è piuttosto scontata (vista la grande amicizia che lega i due da mesi), quella di un'altra protagonista di U&D è rimasta in bilico fino a poco tempo fa; stiamo parlando di Nilufar Addati, ex fidanzata del romano e amica di Mastroianni.

Interpellata da alcuni fan nel gioco "Fammi una domanda" di Instagram sulla sua partecipazione allo speciale dedicato al siciliano, la tronista ha risposto: "Io e Lu abbiamo un bellissimo rapporto, gli voglio tanto bene e spero con tutta me stessa che vada tutto per il meglio".

"Per ovvi motivi, però, non sarò presente alla sua scelta", ha aggiunto la napoletana con un chiaro riferimento al recente addio che si sono detti lei e Giordano.

A chi le domandava se le sarebbe piaciuto prendere parte ad almeno una delle puntate serali della trasmissione Mediaset, la ragazza ha detto: "È sempre bello vedere la felicità degli altri, soprattutto se vivono un momento che hai vissuto anche tu".

Ivan e Luigi pronti a scegliere: Natalia e Irene 'favorite'

Come sostengono molti blog in queste ore, tra oggi e domani dovrebbe essere registrata l'ultima puntata serale di Uomini e Donne, quella dedicata per metà a Luigi e per metà ad Ivan. I due tronisti hanno già trascorso un weekend in villa con le corteggiatrici, ed ora sono pronti a comunicare loro qual è la decisione finale che hanno preso.

Secondo i fan della trasmissione, Mastroianni potrebbe preferire Irene a Valentina, mentre Gonzalez sarebbe più vicino a Natalia che a Sonia; presto, grazie alle anticipazioni del web, scopriremo se queste previsioni corrispondono alla realtà oppure no.