Annuncio

Annuncio

Gli intrighi e le passioni della soap opera spagnola Una Vita appassionano sempre di più i telespettatori. Presto il pubblico italiano vedrà soffrire un personaggio maschile che ha sempre messo il bastone tra le ruote alla figlia. Si tratta dell’arcigno colonnello Arturo Valverde che avrà un grosso problema in seguito alla fuga di Elvira e Simon Gayarre che si trasferiranno a Genova dopo aver visto morire Adela. Il militare dell’esercito sarà costretto a fare i conti con una grave malattia che purtroppo gli causerà la perdita della vista. Le anticipazioni ci dicono che Elvira non appena verrà a conoscenza delle condizioni critiche del genitore farà un passo indietro e lo perdonerà tramite una lettera.

Annuncio

Una Vita: Simon ed Elvira lasciano Acacias 38, Arturo è malato

Come vi abbiamo già anticipato, nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, Simon pur essendo sposato dimostrerà di non aver ancora dimenticato Elvira intraprendendo con la stessa una tresca clandestina. Ad un certo punto il figlio illegittimo di Susana si renderà conto di aver sbagliato a piantare in asso la Valverde per portare rispetto alla moglie (Adela). Al termine del duello all’ultimo sangue tra Arturo e Victor il Gayarre si getterà nuovamente tra le braccia di Elvira. A quel punto i due adulteri decideranno di non separarsi l’uno dell’altra organizzando la loro fuga da Acacias 38. Arturo, grazie alla complicità di Adela, scoprirà l’intenzione della figlia, e ordinerà ai suoi sicari di agire.

Annuncio

I migliori video del giorno

La carrozza di Simon ed Elvira verrà fermata dagli uomini del colonnello ma in tale circostanza ci sarà l'intervento di Adela che alla fine ci rimetterà la vita. L’ex religiosa morirà per aver fatto da scudo con il corpo al marito consentendo allo stesso e alla rivale di scappare. Successivamente Arturo, pur avendo trovato la felicità al fianco di una donna chiamata Silvia Reyes, si troverà in serie difficoltà. Il colonnello durante una riunione di lavoro si accorgerà di avere una grave malattia.

Agustina salva la vita al colonnello Valverde, Elvira perdona il padre

Dopo essersi sottoposto a delle visite mediche il padre di Elvira verrà a conoscenza di una terribile verità dato che apprenderà di poter rimanere cieco.

Annuncio

La prognosi getterà nello sconforto totale Arturo al punto da chiedere alla sua cameriera Agustina di non rivelare a nessuno quali sono le sue condizioni di salute. Il Valverde senior perderà completamente il senno della ragione. Dopo essersi pentito per tutto il male procurato alla figlia in passato, tenterà di togliersi la vita con la sua pistola. Per fortuna il colonnello non passerà a miglior vita grazie all’intervento della sua domestica. A questo punto Silvia contatterà gli oculisti più specializzati e cercherà di convincere il compagno a farsi operare. Dopo un’iniziale titubanza Arturo si adeguerà alla volontà della Reyes, ma prima di sottoporsi al delicato intervento riceverà una missiva da parte della figlia. In particolare Elvira, dopo essere stata avvertita da Susana del malessere del padre e pur essendo lontana da Acacias 38, metterà una pietra sopra a tutti i diverbi che hanno avuto facendogli sentire il suo supporto. Dopo aver avuto dei miglioramenti alla vista grazie all’operazione, Arturo sorprenderà Silvia chiedendola in sposa.