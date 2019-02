Annuncio

Annuncio

Il "no" che ha ricevuto Teresa Langella da Andrea Dal Corso e il "sì" che forse avrebbe ricevuto Lorenzo Riccardi da Claudia Dionigi, sono gli epiloghi delle prime due puntate serali di Uomini e donne. Il terzo e ultimo speciale della trasmissione di Maria De Filippi, infatti, sarà dedicato alle scelte di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. Le feste di fidanzamento di questi due tronisti, però, si vocifera che avranno luogo nel castello lunedì 25 febbraio, come fatto intendere da Eugenio Colombo in con un commento che ha scritto poche ore fa sotto una foto di Andrea Cerioli.

Ivan e Luigi vicini alla scelta nel castello

Dopo aver anticipato come sono andati a finire i percorsi di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne, alcune ore fa "Vicolo delle News" ha regalato ai fan della trasmissione un'altra interessante notizia sui due protagonisti del Trono Classico che ancora non hanno fatto la loro scelta.

Annuncio

A ridosso della messa in onda dello speciale dedicato alla decisione finale del tronista di origini pugliesi (indeciso tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià), il blog ha rivelato la data nella quale dovrebbero essere registrate le scelte di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni.

Stando ai gossip che circolano sul web, dovrebbe essere lunedì 25 febbraio il giorno in cui i due ragazzi comunicheranno alle rispettive corteggiatrici con chi di loro vorrebbero fare coppia fissa. A confermare quest'indiscrezione, ci ha pensato involontariamente un personaggio storico del programma: Eugenio Colombo.

Il compagno di Francesca Del Taglia, infatti, ha commentato l'ultima foto postata da Andrea Cerioli con la frase "Che belli! Ci vediamo lunedì", rivolgendosi al bolognese e alla fidanzata Arianna Cirrincione che, esattamente come lui, sono ospiti in tutte le feste di fidanzamento nel castello.

Annuncio

I migliori video del giorno

A due settimane dalle registrazioni delle puntate dedicate a Teresa e Lorenzo, dunque, la redazione di U&D starebbe per concentrare la sua attenzione sugli ultimi due tronisti che devono ancora decidere: Luigi tra Valentina e Irene, Ivan tra Sonia e Natalia.

Dopo il 'no' di Teresa, starebbe per arrivare il lieto fine per Lorenzo

Chi sceglieranno Luigi e Ivan lo scopriremo tra qualche giorno, cioè quando inizieranno a trapelare le indiscrezioni dal castello dove i due tronisti attenderanno la risposta (positiva o negativa) della loro corteggiatrice preferita.

Stasera, 22 febbraio, il pubblico di Canale 5 assisterà invece all'attesissima scelta di Lorenzo Riccardi. Il ragazzo, dopo aver trascorso un weekend in villa con Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi, comunicherà ad entrambe con chi vorrà fidanzarsi.

Annuncio

Le anticipazioni circolate nei giorni scorsi in rete sostengono che il giovane abbia scelto la corteggiatrice romana, e che da lei si sia sentito dire un bel "sì". Tra poche ora sapremo se le cose sono andate davvero così e soprattutto se, dopo il "no" di Andrea Dal Corso a Teresa Langella, finalmente vedremo formarsi una nuova coppia a Uomini e Donne.