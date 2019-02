Annuncio

A Uomini e donne è tempo di nuovi tronisti e tra quelli scelti dalla redazione del programma di Maria De Filippi per le prossime settimane di programmazione vi è la bella Angela Nasti, famosa al grande pubblico per essere la sorella minore di Chiara Nasti, famosa influencer che ha costruito la sua carriera sui social. L'arrivo in studio della Nasti, però, ha suscitato subito un bel po' di polemiche e in molti hanno puntato il dito contro la nuova tronista per una serie di frasi che sono state bollate come 'sessiste'.

Polemiche su Angela Nasti dopo le frasi di oggi a Uomini e Donne

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nel corso dell'esterna trasmessa oggi pomeriggio con Andrea, Angela si è lasciata andare e delle espressioni decisamente poco carine nei confronti del corteggiatore, arrivando a dirgli che deve comportarsi più da 'maschio' in quanto sembra troppo femminile in quello che posta sui social.

Il tutto è riconducibile al fatto che Andrea, come tutti i ragazzi della sua vita, si diverte a postare su Instagram degli scatti seducenti dove mette in bella mostra il suo fisico. A quanto pare, però, alla bella tronista non piacciono per niente questi scatti e così ha puntato il dito contro il ragazzo, dicendogli che dovrebbe smetterla di essere 'così femminile' negli scatti che posta sul web e sui social.

Affermazioni che tuttavia non sono piaciute per niente al pubblico che in quel momento stava guardando la puntata di Uomini e Donne del trono classico da casa, e i commenti in rete nei confronti di Angela non sono stati per niente positivi. La tronista, infatti, è stata accusata di aver pronunciato delle frasi sessiste e qualcuno addirittura si è meravigliato e sorpreso per la sua 'ignoranza'. 'Ma quanto è capra la sorellina Nasti.

Quanto sessismo nelle sue frasi', hanno scritto gli utenti in rete.

Il ritorno di Luca come corteggiatore di Angela

Insomma un inizio decisamente poco positivo per la bella Angela, la quale deve fare i conti anche con queste prime polemiche e queste pesanti critiche che hanno inaugurato il suo percorso di tronista a Uomini e Donne. Intanto possiamo anticiparvi che nelle prossime registrazioni del programma ci sarà anche un gradito ritorno per lei: la Nasti, infatti, chiederà alla redazione di far ritornare Luca Daffrè, l'ex corteggiatore di Teresa Langella, perché vuole conoscerlo. E Luca, archiviata la delusione, non si tirerà indietro e deciderà di rimettersi in gioco in questa nuova avventura.