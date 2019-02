Annuncio

La festa che Stefano De Martino ha organizzato a Milano l'altra sera, è stata l'occasione giusta per far incontrare due donne che hanno fatto coppia fissa con lui in passato: Belen Rodriguez e Gilda Ambrosio. Il napoletano ha debuttato come dj in una nota discoteca, e ad applaudirlo sono stati sia gli amici che tanti personaggi famosi. Oltre all'ex moglie e alla stilista con la quale pare sia stato pizzicato in atteggiamenti intimi alcuni giorni fa, al party del ballerino hanno partecipato: Cecilia e Ignazio, Andrea Damante, Chiara Biasi, Paola Di Benedetto e Federico Rossi.

Belen si scatena alla festa di Stefano De Martino a Milano

Giovedì 31 gennaio Stefano De Martino ha debuttato come dj nella sua Milano e al party che ha organizzato, hanno partecipato tutte le persone che gli vogliono bene.

A catturare l'attenzione degli appassionati di Gossip, non è stata tanto la presenza all'evento dei familiari o degli amici del ballerino, quanto quella delle due donne che gli sono state accanto sentimentalmente negli ultimi anni.

Come dimostrano alcune "Stories" caricate su Instagram dagli invitati, alla festa messa su dal napoletano hanno preso parte sia Belen Rodriguez (con il suo fedelissimo staff al seguito), che Gilda Ambrosio, l'unica ragazza con la quale il 29enne ha avuto una relazione ufficiale dopo la separazione.

L'argentina e la stilista si sono scatenate in pista mentre Stefano era dietro alla consolle, intento a far divertire tutti con brani che rispecchiavano il tema della serata: gli anni 2000.

Il sito 361Magazine, inoltre, fa sapere che al party di De Martino hanno partecipato anche: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Andrea Damante, Chiara Biasi, Marcelo Burlon, e una coppia della quale si è parlato molto nei giorni scorsi.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, dopo le voci di rottura che sono circolate sul loro conto, si sono fatti vedere insieme e super affiatati all'evento milanese che ha visto il debutto dell'ex inviato dell'Isola dei Famosi come dj: la presenza del cantante del duo Benji&Fede a questa serata, sembra scacciare via i gossip che lo volevano molto geloso dell'amicizia che è nata tra la sua fidanzata e il ballerino di Amici.

De Martino si professa single ma i gossip non si placano

Nelle ultime interviste che ha rilasciato, Stefano ha sempre detto di essere single e che non c'è stato il tanto chiacchierato ritorno di fiamma con Belen Rodriguez: alle parole del ragazzo, però, sembrano credere in pochi, infatti sono tantissimi i gossip che trapelano sul suo conto ogni giorno.

Il fatto che l'argentina abbia partecipato alla festa che De Martino ha organizzato a Milano, non fa che accrescere la speranza di quei fan che ancora sognano un loro ricongiungimento, forse non tenendo conto dell'altra figura femminile che fa parte della vita del 29enne.

Ovviamente stiamo parlando di Gilda, con la quale si dice che il napoletano sia stato beccato di recente in atteggiamenti intimi all'interno di un locale: è stato il giornalista Gabriele Parpiglia a raccontare della sintonia che il ballerino e la stilista avrebbero ritrovato dopo un periodo di gelo.

La notizia sulla presenza sia della Rodriguez che della Ambrosio al party di Stefano, sembra non chiarire nulla sulla situazione sentimentale di quest'ultimo: non è la prima volta che le due ex del futuro conduttore di Made in Sud si incontrato ad un evento (è successo la scorsa estate al matrimonio di una coppia di amici), ma ancora non è ben chiaro che ruolo abbiano entrambe nella vita del bel napoletano.