Le appassionanti vicende della soap opera di origini iberiche “Il Segreto” sono sempre ricche di colpi di scena. Negli episodi che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere la settimana prossima, Julieta Uriarte ancora molto spaventata per aver subito un abuso dai Molero, non sarà più la stessa. Quest'ultima infatti farà di tutto per non far notare il suo turbamento al marito Saul Ortega, ma purtroppo i suoi sforzi saranno vani. Un nuovo personaggio chiamato Faustino arrivato in paese per vendicarsi, invece metterà fine all'esistenza di Fè, dopo aver fatto credere a Mauricio che era disposto a non fare del male all'ex domestica.

Il Segreto: Antolina accusa Alvaro, Carmelo si sente in colpa

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda in Spagna da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio 2019, ci svelano che Isaac inizierà a perdere la speranza e sarà profondamente infelice.

Antolina invece chiederà a Carmelo di riconsiderare l’assunzione del dottor Alvaro, precisandogli che non sa svolgere il suo lavoro. Adela e Irene si accorgeranno che ciò che accade a Julieta va oltre al rapimento dei Molero. Francisca chiederà a Fernando di sbarazzarsi di Roberto: purtroppo quest'ultimo farà una dichiarazione d’amore a Maria, dato che le proporrà di provare ad essere felice al suo fianco. La figlia di Emilia e Alfonso dirà al suo corteggiatore di aver bisogno di tempo per potergli rispondere. Nel frattempo Fè dopo aver appreso da Mauricio che Faustino la sta cercando, inizierà a temere per la sua vita e per il capomastro. A quel punto l’ex domestica dirà al Godoy tutta la verità, ovvero che l’uomo che ha chiesto di lei è un collaboratore del bordello in cui ha alloggiato tempo fa, arrivato a Puente Viejo perché vuole i soldi.

Il capomastro della Montenegro dopo aver chiesto a Raimundo di aiutarlo a proteggere Fè, incontrerà Faustino e gli proporrà una trattativa economica per salvare la sua ex fidanzata, mentre Antolina accuserà il dottor Alvaro di non essere rimasta incinta a causa sua. Francisca sempre più stufa, deciderà di fare qualcosa per far lasciare la sua villa a Roberto. Carmelo chiederà ad Irene di dire ad Anacleto di scrivere in un articolo che i Molero si trovano lontano da Puente Viejo, con l’intento di tranquillizzare Julieta. Purtroppo il marito di Adela si sentirà in colpa, perché sarà convinto che Don Berengario confesserà alla guardia civile che Eustaquio Molero è morto: proprio per questo motivo Severo non farà fatica a capire che c’è tensione tra il Leal e il parroco.

Il decesso di Fè, lo strano atteggiamento di Julieta

Il sindaco del quartiere iberico proporrà ad Isaac di lavorare al dispensario: Antolina dopo aver appreso questa notizia andrà su tutte le furie, mentre invece il Mesia deciderà di organizzare una festa in onore di Roberto.

Saul dubiterà che la Uriarte si sia ripresa, invece Faustino incontrerà Mauricio senza sapere che il capomastro lo vuole uccidere. Fè accetterà su consiglio del Godoy di rivelare al suo ricattatore che la colpa è di Magdalena: sfortunatamente la Gorostiza cadrà nella trappola di Faustino, dato che lo stesso la sparerà.

In seguito Isaac assicurerà ad Antolina che anche se lavorerà nella clinica del dottor Alvaro, non avrà nessun contatto con Elsa. Il Guerrero dirà a Matias di non fidarsi del nuovo medico: i sospetti del carpentiere aumenteranno quando troverà tra gli oggetti personali di Alvaro dei gioielli. Don Berengario e il sergente cercheranno di rassicurare la nipote di Consuelo, dicendole che i Molero si sono dati alla fuga. Antolina scoprirà che suo marito ha parlato con un misterioso ragazzo. Mauricio annuncerà la morte di Fè nella piazza della città, e dopo essersi rifiutato di avvisare la polizia su richiesta di Carmelo e del sergente Meliton, deciderà di organizzare il funerale dell'ex domestica. Saul dopo aver appreso il decesso della Gorostiza non saprà come dirlo a Julieta. Purtroppo il presentimento del fratello di Prudencio non sarà sbagliato, perché la nipote di Consuelo si rinchiuderà sempre di più in se stessa. La Laguna noterà lo strano atteggiamento di Alvaro, che non avrà nessuna reazione dopo essere venuto a conoscenza della scomparsa di Fè. Per finire Mauricio porterà il corpo senza vita della sua defunta ex fidanzata, alla casona di Francisca.