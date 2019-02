Annuncio

E' passata una settimana dalla fatidica scelta finale di Teresa Langella a Uomini e donne ma in queste ore si continua a parlare di quello che è successo all'interno della villa. Chi ha seguito lo speciale trasmesso su Canale 5 sa bene che l'esito non è stato positivo per la tronista partenopea che è stata rifiutata da Andrea Dal Corso. L'ex tentatore ha preferito dirle di no lasciandola da sola alla festa che era stata organizzata da Valeria Marini in presenza di tutti i parenti e gli amici della bella Teresa. Quest'ultimi non avrebbero gradito il comportamento dell'imprenditore vinicolo.

I retroscena sulla scelta di Teresa dopo il no di Dal Corso

A distanza di una settimana, emergono nuovi dettagli sulla discussa scelta finale di Teresa Langella.

A rivelarli è stata Rosa Perrotta, la quale ha partecipato alla festa con il suo fidanzato Pietro. Intervistata dal portale Fanpage.it l'ex tronista ha fatto un po' di chiarezza su quello che è accaduto in villa quando tutti i familiari di Teresa attendevano l'arrivo di Andrea Dal Corso che, invece, ha preferito rifilare il 'due di picche' alla ragazza.

I telespettatori di Uomini e donne, che hanno guardato la puntata della scelta in tv, sanno che ad un certo punto Teresa, rivolgendosi ai suoi cari, pronunciò la frase: "Adesso non fate i Tarzan". In molti si sono chiesti il perché di tale espressione e, soprattutto, cosa volesse dire Teresa. In queste ore Rosa ha provato a togliere i dubbi.

La Perrotta ha rivelato che nel momento finale della scelta i parenti della tronista avevano capito che, molto probabilmente, Andrea non si sarebbe presentato e che Teresa avrebbe pronunciato tale frase perché avrebbe sentito delle minacce rivolte al ragazzo da parte di alcuni parenti.

Il confronto tra l'ex tronista e Andrea dopo la scelta a U&D

"Lei ha cercato di placare gli animi di queste persone che si sono arrabbiate per l'assenza di Andrea" - ha svelato Rosa Perrotta nella sua intervista confermando quindi che il clima alla villa era decisamente molto teso tra i familiari che erano lì dal mattino per vedere la bella tronista coronare il suo sogno d'amore.

Intanto vi anticipiamo che nei giorni scorsi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne trono classico durante la quale c'è stato il confronto tra Teresa e Andrea che si sono rivisti dopo il no della scelta.

Il clima in studio è stato abbastanza rovente e Teresa ha puntato il dito contro il suo ormai ex pretendente accusandolo di aver mentito e di essere stato falso perché doveva dirle subito di non avere le idee chiare sul suo conto.