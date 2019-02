Annuncio

Annuncio

Il Segreto torna in Tv su Canale 5 da domani, cosa raccontano le anticipazioni delle puntate da domenica 24 febbraio a venerdì 1 marzo? Fulgencio rivelerà a Fernando Mesia di voler uccidere Francisca e Raimundo, progettando nei minimi dettagli il piano mortale. Elsa invece riuscirà a smascherare Antolina ma la bionda, con un'abile mossa, ribalterà nuovamente la situazione, mettendo la Laguna in seri guai. La Guardia Civile troverà il corpo di Basilio. Mentre Severo e Carmelo sono in questura a depositare, il medico darà una bruttissima notizia ad Adela sulle sue reali condizioni di salute.

Annuncio

Il Segreto: trovato il cadavere di Basilio

Finalmente, nelle puntate de Il Segreto della settimana, Elsa smaschera Antolina, mostrandola al paesino per quella che realmente è, una losca macchinatrice. Marcela e Consuelo ne resteranno particolarmente sconvolte e si scuseranno con la Laguna per aver dubitato della sua buona fede. Elsa è decisa a scoprire quale legame c'era tra Antolina e suo fratello Jesus, messa in guardia da suo padre. Intanto le ricerche della Guarda Civile porteranno al ritrovamento del cadavere di Basilio, lo stalker di Adela. Carmelo e Severo dovranno recarsi in caserma per depositare. Mentre i due sono impegnati a dare la loro versione dei fatti, il medico informa Adela delle sue condizioni di salute: è ancora in pericolo di vita, nonostante l'operazione sia andata bene. La maestra preferirà tacere la verità al marito per non farlo preoccupare. Adela rientrerà a casa con Carmelo, all'oscuro di tutto.

Annuncio

Fulgencio vuole uccidere Francisca e Raimundo

Donna Magdalena sparisce nel nulla e don Berengario è preoccupato, sapendo che soffre di vuoti di memoria. Nel frattempo, Fulgencio mette al corrente Fernando Mesia delle sue losche intenzioni: vuole uccidere Francisca Montenegro e Raimundo, chiusi nel suo sanatorio. In questo modo potrà vendicarsi di tutto il male che gli ha fatto in passato la ricca cugina. Il Mesia fingerà di essere d'accordo, ma nel momento clou salverà in extremis sia Francisca che Raimundo. Nessuno saprà spiegarsi le motivazioni di questo coraggioso e insolito gesto, cosa avrà in mente il figlio di Olmo? Le anticipazioni de Il Segreto riferite alle puntate su Canale 5 che andranno in onda dal 24 febbraio all'1 marzo svelano inoltre che il padre di Elsa, nonostante le pessime condizioni nelle quali versa, verrà raggiunto da Antolina.

Annuncio

La perfida biondina lo informerà del fatto che lei e Isaac si sposeranno, costi quel che costi. L'uomo cercherà di mantenere la calma, deciso a preservare la sicurezza della figlia, che sa benissimo essere in pericolo. Infine Antolina riuscirà a ribaltare nuovamente la situazione, raccontando a Marcela e Matias una bugia infamante sulla povera Elsa. Questa volta i due, purtroppo, saranno costretti a crederle.