Teresa Langella rompe il silenzio e tornare a parlare dopo la cocente delusione che le è stata inflitta da Andrea Dal Corso, il quale come ben saprete alla registrazione della scelta finale a Uomini e donne, trasmessa venerdì scorso in prime time su Canale 5, ha lasciato tutti senza parole con il suo clamoroso no alla tronista. Un rifiuto del tutto inaspettato che ha lasciato senza parole la bella Teresa, ma anche tutti gli spettatori che in questi mesi hanno seguito il suo trono e che sui social si sono scagliati duramente nei confronti di Andrea, accusandolo di essere interessato soltanto alla visibilità e al successo. Ma in queste ore Teresa è tornata a parlare e lo ha fatto spezzando una lancia a favore del corteggiatore.

Il ritorno di Teresa Langella dopo il rifiuto alla scelta

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Teresa pur non riattivando ancora i suoi profili social, ha postato un lungo sfogo attraverso l'account ufficiale di Raffaella Mennoia, tra le autrici storiche di Uomini e donne, dove ha spiegato un po' la sua posizione in merito a questa vicenda.

La ragazza ha precisato di volersi dissociare da tutto quello che sta succedendo ed è successo in questi giorni sui social, riguardante qualsiasi tipo di argomento. Teresa ha poi aggiunto che ci sta quanto accaduto durante la puntata della scelta e ben presto darà la sua versione dei fatti, ma al tempo stesso si è sentita di dire che in queste ore ha letto dei commenti fuori luogo che proprio non ha tollerato 'E mi va di difendere chi c'è da difendere in questo momento, nonostante tutto', ha dichiarato l'ex tronista partenopea nel suo filmato caricato su Instagram.

Arriva il confronto tra Teresa e Andrea a U&D

Insomma nonostante il rifiuto, Teresa si è sentita di difendere e quindi di spezzare una lancia a favore di Andrea Dal Corso, che in questi giorni è stato duramente bersagliato sui social.

Lo stesso Andrea ha postato delle stories in cui spiegava di essere amareggiato per come sono andate a finire le cose, anche se poi aggiungeva che le regole della scelta di Uomini e donne non prevedevano un confronto con Teresa dopo il "no".

Tuttavia i fan possono stare tranquilli, perché un confronto tra Teresa e Antonio ci sarà lo stesso. Nella prossima registrazione del trono classico, infatti, parteciperanno sia l'ex tronista che il tenebroso Andrea e così avranno la possibilità di rivedersi per la prima volta dopo il clamoroso rifiuto alla scelta finale.