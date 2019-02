Annuncio

Annuncio

Grandi ed inaspettati sono i colpi di scena riguardanti gli episodi della Serie TV spagnola "Il Segreto" che andranno in onda da domenica 24 febbraio fino a venerdi 1 marzo dell'anno corrente. Gli affezionatissimi fan della fiction vedranno che inizialmente Raimundo riuscirà a trovare Francisca, la quale era prigioniera in una clinica. Successivamente Fulgencio mediterà un piano per uccidere sia la nobile ereditiera che suo marito al fine di vendicarsi. Nel frattempo, la giovane Elsa proverà ad indagare sui segreti che la 'rivale in amore' Antolina nasconde, poiché in essa nasceranno delle idee riguardanti una probabile vecchia relazione tra il fratello Jesus e la ragazza. Intanto, l'uomo che ha cercato di uccidere Adela, verrà ritrovato morto.

Annuncio

Anticipazione de 'Il Segreto': Fulgencio vuole uccidere Francisca

Inizialmente Raimundo sembrava essere scomparso, ma in realtà stava solo seguendo Fernando, il quale lo aveva portato nei pressi di un luogo molto simile ad una clinica per malati. Stando alle trame, il pubblico vedrà che l'Ulloa riuscirà a trovare la moglie, la quale cadrà nella trappola di Fulgencio che mediterà un piano per fare vendetta. Nel frattempo Saul tornerà in città sano e salvo e proverà a ricercare Raimundo e Francisca, poiché nessuno sa cosa sia successo ai due. Importante è il fatto che colui che si opporrà al piano del vendicatore sarà proprio Fernando Mesia.

Trame prossimi episodi: Elsa vuole scoprire la 'vera' Antolina

Le trame delle prossime puntate, svelano che Adela uscirà dall'ospedale, ma il dottore le confesserà che le sue condizioni di salute non sono ancora completamente stabili a causa delle schegge della pallottola che ha ancora nella parte interna del cervello.

Annuncio

I migliori video del giorno

Tutto ciò è molto pericoloso per la sua vita.

L'insegnante prenderà la fatidica decisione di non svelare a Carmelo ciò che ha saputo dal medico ed essa soffrirà in solitudine. Nel frattempo, le forze dell'ordine scopriranno il corpo senza vita di Basilio. Meliton domanderà molte spiegazioni e conferme a Carmelo e Severo. Tiburcio si sentirà sempre più amareggiato e afflitto a causa dell'assenza di Dolores, la quale in seguito alla vincita di un concorso è partita per viaggiare e girare tutto il mondo. Elsa comincerà ad avere sempre più incertezze riguardanti l'apparente onestà di Antolina ed inizierà ad esser certa della relazione che c'è stata tra la giovane e il fratello. Al fine di scoprire l'inganno, farà molte domande all'amato Isaac ed alla sua promessa sposa.

Annuncio

Tra i tanti colpi di scena, il pubblico da casa vedrà anche il ritorno del padre Amancio, creduto morto.