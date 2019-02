Annuncio

Lo speciale di Uomini e donne dedicato alla scelta di Teresa Langella continua ancora a far discutere, a due giorni dalla messa in onda. L'argomento più dibattuto dai fan del programma è il rifiuto di Andrea Dal Corso, avvenuto davanti a milioni di italiani senza dare una spiegazione vera e propria alla tronista. Diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso pesanti commenti contro di lui, a partire da Giulia De Lellis per passare a Giordano Mazzocchi e all'ex gieffina Lidia Vella. Fino a qualche ora fa, il diretto interessato aveva evitato di parlare attraverso il suo profilo Instagram e il suo silenzio aveva alimentato ulteriori malumori da parte dei numerosi telespettatori del programma.

Almeno fino a quando, sollecitato da una lunga serie di critiche, Andrea Dal Corso è tornato ufficialmente nei social attraverso una Instagram Story nella quale si è rivolto direttamente a Teresa Langella. In essa non è stata scritta una spiegazione vera e propria ma è stato sottolineato il desiderio di chiarire faccia a faccia quanto accaduto.

Il post di Andrea Dal Corso su Instagram

Affidandosi ad una Instagram Story, l'ex corteggiatore di Uomini e donne Andrea Dal Corso ha tentato di mettere a tacere le polemiche riguardanti il suo 'no' a Teresa Langella. Queste le sue parole: "Nonostante la poca voglia di replicare davanti a tutta questa cattiveria gratuita nei miei confronti, sento il bisogno di chiarire in prima analisi con te Teresa. Voglio dirti che non mi è stato possibile in alcun modo interfacciarmi con te dopo la scelta". Dal Corso ha precisato che il regolamento del programma non prevedeva un incontro tra lui e Teresa dopo il rifiuto e che, solo dopo la sua esplicita richiesta, ha avuto quanto meno la possibilità di parlare con il padre della tronista.

Si è quindi reso disponibile ad un incontro per parlare dell'accaduto e si è detto speranzoso che lei gli dia la possibilità di chiarire le sue motivazioni. Sembra, dunque, che Dal Corso non si sia tirato indietro nel momento decisivo ma che sia stata la redazione a non avergli permesso il confronto diretto. Esso potrebbe quindi avvenire sempre davanti alle telecamere di Uomini e donne, magari in occasione di una delle prossime puntate in onda di pomeriggio.

Teresa Langella tra rabbia e delusione

Il ritorno di Andrea Dal Corso su Instagram, dopo la scelta avvenuta nella puntata serale di Uomini e donne, non è ancora stato commentato da Teresa Langella. Qualche ora fa, l'ex tronista si è limitata ad esprimere il suo stato d'animo attraverso un post nel quale ha confermato il suo momento difficile.

Il rifiuto ottenuto davanti a milioni di italiani è difficile da dimenticare e la giovane napoletana lo ha confermato attraverso poche e semplici parole: "Sentimenti che vacillano tra la rabbia e la delusione" (il tutto associato all'immagine di un cuore spezzato). Meno esplicito, invece, il primo e unico commento pubblicato fino ad ora da Antonio Moriconi che, in risposta al chiacchiericcio di questi ultimi giorni, si è limitato ad una sola parola: "Noise" ovvero "rumore". È comunque proprio Antonio ad essere uscito vincitore da questo finale a sorpresa, tanto che la sua avventura a Uomini e donne potrebbe non essere finita qui. Ciò che i fan chiedono a gran voce, infatti, è il posto sul trono già delle prossime registrazioni.