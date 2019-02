Annuncio

Le trame della serie televisiva di origini spagnole Il Segreto sono sempre ricche di colpi di scena. Nei prossimi episodi Julieta Uriarte, interpretata dall’attrice Claudia Galan, dimostrerà ancora una volta il suo coraggio. Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti Severo Santacruz, dopo essere caduto, in rovina dal punto di vista finanziario, acquisterà le terre Las Lagunas mettendosi di nuovo nei guai. Ad aiutare il marito della giornalista Irene Campuzano ci penserà la nipote di Consuelo. Quest'ultima, per impedire che i residenti delle nuove proprietà di Severo continuino a stare male a causa dell'acqua contaminata da Eustaquio Molero, si troverà in una brutta situazione e rischierà di rimetterci la vita.

Severo acquista le terre di Las Lagunas, Raimundo caccia Julieta dalla villa

Le anticipazioni dei prossimi episodi italiani svelano che Severo a causa di un affare andato male perderà tutte le sue aziende. L’imprenditore, per assicurare il benessere economico alla sua famiglia, acquisterà delle proprietà destinate alla coltivazione del riso investendo i suoi risparmi. Purtroppo il padre del piccolo Carmelito farà una scoperta che lo turberà molto dato che apprenderà che numerosi cittadini che vivono nelle sue terre si sono ammalati a causa delle sostanze nocive utilizzate per alcuni lavori che sono stati eseguiti nelle miniere da Esutaquio Molero. Inizialmente il latifondista, dopo non essere riuscito a convincere il responsabile della sciagura, deciderà di parlare con i residenti della zona con la complicità di Carmelo e Saul.

L’intento del Santacruz non andrà a buon fine perché tutti gli abitanti di Las Lagunas respingeranno le sue richieste ed in particolar modo Pilar. Nel frattempo Julieta, essendo stata costretta a lasciare la villa di Francisca Montenegro su ordine di Raimundo Ulloa, verrà ospitata a casa del Leal e Adela.

Pilar non accetta le condizioni del Santacruz, la Uriarte in pericolo

Agendo in questo modo la nipote di Consuelo non potrà condividere lo stesso tetto con il suo amato Saul Ortega, ma soltanto fino a quando il suo matrimonio con Prudencio verrà annullato. La Uriarte non appena verrà a conoscenza di ciò che sta accadendo per colpa del perfido Eustaquio, riuscirà a scoprire grazie all’aiuto di Fe che Pilar si reca solitamente nel bosco per raccogliere la legna da vendere.

Julieta incontrerà la donna e le farà capire che Severo sta cercando una soluzione per non far ammalare altre persone. L’eroina di Puente Viejo non farà cambiare idea a Pilar, dato che la stessa continuerà a non fidarsi del Santacruz. A quel punto Julieta tenterà per l’ennesima volta di convincere la conoscente ad accettare la condizione del marito di Irene andando incontro ad una rivolta dei residenti di Las Lagunas. Sfortunatamente la situazione prenderà una brutta piega perché la Uriarte a causa della sua testardaggine rischierà di mettere a rischio la sua vita.