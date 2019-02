Annuncio

Tina Cipollari è una tra i personaggi più amati e più criticati del talk show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La donna ricopre da anni il ruolo di opinionista, per questo motivo è molto esposta all'opinione pubblica. Nel corso della giornata di ieri, sul suo profilo Instagram è apparsa una foto in cui la donna appare serena e felice insieme a due dei suoi tre figli. L'immagine è stata scattata al di fuori del Walt Disney Studios. Dopo la pubblicazione di tale scatto, però, sul web è scoppiata una forte polemica dal momento che alcuni utenti hanno pesantemente attaccato il secondo dei due ragazzini. Qualche utente ha scritto: "Metti a dieta il secondo".

Tina Cipollari e lo scatto insieme ai figli

I telespettatori di Uomini e donne conosceranno, sicuramente, Tina Cipollari. L'opinionista è tra i personaggi più controversi del talk show.

Nonostante la sua spiccata esuberanza e propensione a mettersi in mostra, però, la Cipollari è sempre stata molto reticente per quanto riguarda la sua vita personale. Anche quando si è separata da Kikò Nalli, infatti, ha sempre preferito mantenere il massimo silenzio. All'interno del suo profilo Instagram, però, l'opinionista mette maggiormente in evidenza la sua vita privata. Nel corso della giornata di ieri, infatti, la donna ha pubblicato uno scatto molto bello in cui appare in compagnia di due dei suoi tre figli. La Cipollari e i due ragazzini si trovano dinanzi il parco giochi della Walt Disney e, tutti e tre, sfoggiano un meraviglioso sorriso: lo scatto è stato, naturalmente, molto apprezzato dai fan dell'opinionista, tuttavia, c'è stato qualche commento un po' velenoso che ha inquietato gli animi.

Tina Cipollari non risponde agli insulti contro il figlio

Alcuni utenti, infatti, hanno offeso pesantemente il secondo dei due bambini presenti in foto. Il ragazzino, infatti, è un po' in carne e alcuni haters non hanno potuto fare a meno di approfittare della vicenda per insultarlo. Alcune persone, infatti, hanno scritto: "Metti a dieta il secondo". I commenti, naturalmente, sono stati alquanto fuori luogo e parecchio irriverenti. Ad ogni modo, l'opinionista di Uomini e Donne, almeno per il momento, non ha proferito parola. I commenti in questione, infatti, non hanno ricevuto alcuna risposta da parte della diretta interessata. Tina Cipollari, dunque, avrà deciso di lasciare cadere la cosa oppure molto presto esploderà con una delle sue solite uscite?