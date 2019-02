Annuncio

Giovedì prossimo, in America, andrà in onda il quindicesimo episodio di Grey's Anatomy. La puntata in questione permetterà al Medical-Drama di entrare nella storia della televisione mondiale come il più longevo di tutti i tempi. La 15x15, tuttavia, non sarà l'ultima puntata della stagione. Le anticipazioni e gli spoiler circa le puntate successive continuano, infatti, ad invadere il web.

Sinossi ufficiale 15x16: "Blood and Water"

Nelle scorse ore la ABC ha rilasciato la trama ufficiale del sedicesimo episodio che andrà in onda il 7 marzo. Il titolo, come sempre, sarà tratto da una canzone. In questo caso si tratta del singolo, pubblicato nel 2007, della band “Palm Springs”: “Blood and Water”. Ecco cosa accadrà:

"Meredith si trova di fronte ad una difficile decisione, quando deve scegliere se prendere le parti di Alex o di Andrew.

Pur non volendo tradire la fiducia di nessuno dei due alla fine si trova costretta a schierarsi. Nel frattempo, Maggie racconta ai suoi colleghi un evento del suo passato che crea molto scalpore in ospedale. Levi, invece, è indeciso se confidarsi con la sua famiglia circa la nascente relazione con Nico''. Ulteriori spoiler sul sedicesimo episodio sono reperibili dalla lista delle guest star. Per la seconda volta in questa stagione compare il nome di Lindsay Wagner che nella serie interpreta Helen Karev. La madre di Alex farà la sua prima comparsa nel corso del quindicesimo episodio portando con sé una notizia inaspettata che sconvolgerà suo figlio, ma la sua storyline proseguirà anche nel corso della sedicesima puntata. Il secondo nome che compare è quello di Stefania Spampinato. L'attrice siciliana tornerà ad interpretare Carina DeLuca dopo una lunga assenza.

La programmazione futura

Le anticipazioni, tuttavia, non si limitano al sedicesimo episodio. Proprio in queste ore, infatti, è stato reso noto il titolo del diciassettesimo episodio: "And Dream of Sheep" che andrà in onda il 14 marzo. Sono, inoltre, state divulgate le date dei due episodi speciali che avranno come assolute protagoniste Amelia Shepherd e Jo Wilson. In particolare l'episodio dedicato al neurochirurgo sarà il ventiduesimo della stagione, mentre per assistere alla puntata dedicata a Jo bisognerà attendere il diciannovesimo episodio. Nel frattempo, vi ricordiamo che lunedì 25 febbraio Sky Italia trasmetterà in prima visione il nono episodio della quindicesima stagione.