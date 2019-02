Annuncio

Annuncio

Domani, giovedì 21 febbraio, verrà registrata una puntata speciale del trono classico di Uomini e donne in cui saranno presenti Andrea e Antonio, ex corteggiatori di Teresa Langella. Dopo la scelta della tronista infatti, il pubblico da casa era rimasto molto male per non aver potuto assistere a un confronto diretto tra i protagonisti di questo trono. Dopo il "no" di Andrea a Teresa infatti, il ragazzo non ha avuto la possibilità di chiarirsi di persona con la tronista. Per quanto riguarda Antonio invece, dopo aver ricevuto la comunicazione da Teresa in cui la ragazza lo ha informato di non essere stato scelto, il ragazzo è sparito. Per questo motivo domani sarà registrata una puntata speciale in cui i telespettatori potranno scoprire cosa è accaduto e cosa pensano i diretti interessati.

Annuncio

Le polemiche sulla scelta di Teresa

Venerdì scorso, 15 febbraio, è andata in onda la scelta di Teresa Langella. La ragazza ha optato per Andrea Dal Corso. Consapevole delle innumerevoli divergenze e differenze tra lei e Andrea, Teresa ha voluto rischiare, ha seguito il suo cuore e ha ricevuto un secco "no". Il ragazzo infatti ha confessato di non sentirsi pronto ad affrontare un passo così importante. Per questo motivo ha deciso di parlare con il padre della tronista per confessargli le sue intenzioni. Dopo quell'episodio però dei tre protagonisti si sono perse le tracce. Teresa si è limitata a pubblicare qualche post sul suo profilo Instagram in cui ha condiviso le foto dell'evento. Antonio invece ha preferito chiudersi in un rigoroso silenzio.

Annuncio

I migliori video del giorno

L'unico a commentare davvero la vicenda è stato Andrea Dal Corso. Il ragazzo infatti, dopo essere stato pesantemente attaccato da tutti sui social, ha voluto spendere qualche parola in merito. Andrea ha pubblicato due Instagram Stories in cui ha spiegato alcune dinamiche interne al programma.

Il ritorno di Antonio e Andrea in studio

Dal Corso ha detto che il motivo per cui non si è confrontato in maniera diretta con Teresa è legato alle regole del programma. Secondo queste ultime infatti, il corteggiatore scelto può vedere la tronista solo nel caso in cui decida di risponderle "sì". Ad ogni modo la questione non è finita qui. Andrea infatti avrà la possibilità di tornare nello studio di Uomini e Donne per spiegare a tutti le sue ragioni.

Annuncio

La stessa possibilità sarà data anche ad Antonio. Nel corso della puntata di domani infatti i due ragazzi saranno ospiti di Maria De Filippi per un confronto. Cosa ci sarà da aspettarsi?