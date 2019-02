Annuncio

Continuano a portare risultati eccezionali le storie dei protagonisti della fiction targata Rai. Le trame dei prossimi episodi, che saranno trasmessi sulla rete televisiva pubblica da lunedì 4 marzo fino a venerdì 8 marzo, svelano che Vittorio informerà le Veneri e Clelia sulla canzone scelta per il nuovo catalogo. Nel frattempo, Marta non si presenterà al lavoro. Questa decisione presa dal direttore, senza mettere al corrente la futura moglie, porterà problemi nel loro rapporto di coppia, tanto che Lisa sfrutterà l'occasione per portare a termine i compiti dati da Luca. Inoltre, Umberto si sentirà sempre più preparato ad annunciare alla famiglia il fatto che presto si sposerà con Andreina.

Umberto comunica la notizia ai parenti

Il padre del giovane Guarnieri chiederà alla compagna di andare a vivere insieme, anche se non sarà un'impresa facile ricevere l'approvazione di tutti i componenti della famiglia.

Adelaide si mostrerà molto contraria per quanto riguarda la decisione del cognato, poiché riterrà tale situazione una mancanza di rispetto nei confronti del futuro nipote. Salvatore e Agnese si impegneranno al massimo, al fine di restare vicino a Gabriella, la quale sarà vittima di una forte influenza. Nel frattempo, Nicoletta Cattaneo si sentirà sempre più confusa a causa di Riccardo. Infatti, il ragazzo ha improvvisamente baciato la futura mamma. Tale momento farà nascere nella fanciulla l'idea di iniziare a scrivere un diario all'interno del quale inserirà tutti i suoi pensieri più importanti e profondi, mentre l'ex fidanzato della ragazza dovrà affrontare un incubo. Umberto non ascolterà le prediche fatte da Adelaide e si preparerà ad ospitare Andreina, ma in casa si verificherà una grave esplosione che vedrà coinvolta anche la zia del giovane neo-papà.

Elena potrebbe lasciare 'Il Paradiso delle Signore'

Nel frattempo, Ludovica darà qualche consiglio ad Andreina, la quale vuole conquistare la simpatia della contessa. Oscar aiuterà Irene a seguire gli spostamenti di Clelia. Intanto, nella capitale lombarda si presenterà la mamma di Elena, la quale vuole tornare nel Meridione. Clelia sembrerà sempre più decisa riguardo alla partenza, tanto che Luciano sarà disposto a lasciare tutto e seguirla, poiché follemente innamorato. L'ex fidanzata di Antonio converserà con Gabriella riguardo all'arrivo della mamma e Adelaide riceverà un consiglio da Luca, il quale è convinto che sia necessario cambiare atteggiamento con Andreina.