I telespettatori di Un posto al sole sono rimasti con il fiato sospeso tutto il weekend dopo avere visto le prime immagini dell'aggressione di Franco, con le quali si è concluso l'episodio di venerdì scorso. Il marito di Angela è stato raggiunto al garage dagli uomini di Prisco, deciso a vendicarsi una volta per tutte del suo rivale. Le anticipazioni riguardanti le puntate in onda dal 25 febbraio al 1° marzo confermano una parziale buona notizia per l'amato personaggio. Nonostante il camorrista abbia ordinato di uccidere Franco, il peggio verrà evitato anche se l'uomo verrà condotto in ospedale in gravi condizioni. Le novità delle prossime puntate riguarderanno anche Elena, che prenderà un'importante decisione per il suo futuro dopo l'aborto.

Passi avanti caratterizzeranno anche il rapporto tra Guido e Mariella, in seguito al ritorno della vigilessa al lavoro al termine del periodo dedicato alla maternità.

Franco viene soccorso

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate della settimana confermano la drammatica situazione in cui si ritroverà Franco, aggredito dagli uomini di Gaetano Prisco. Boschi verrà soccorso e trasportato in ospedale mentre il suo terribile rivale attende di conoscere gli esiti dell'agguato. L'intera famiglia Poggi vivrà dei momenti di grande apprensione, ma fortunatamente le condizioni di Franco faranno ben sperare nella sua guarigione. Il marito di Angela, però, non potrà fare a meno di esprimere i timori per quanto accaduto: Prisco potrebbe tornare alla carica e fare del male a Bianca e a tutta la famiglia.

Sarà Ciro ad offrirsi volontario per fare in modo che ciò non accada. Dopo l'aborto, Elena vivrà una fase di turbamento riguardante le sue aspettative per il futuro. Marina sarà al suo fianco, decisa a tenere la figlia lontana da Valerio, a sua volta pronto a tutto per farsi perdonare. L'uomo tenterà di fermare la sua ex fidanzata, decisa a lasciare per qualche tempo la città.

Guido si dichiara a Mariella

Amore, violenza e vecchi rancori torneranno alla ribalta nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 25 febbraio al 1° marzo. In esse, Guido e Mariella si rivedranno dopo molto tempo e i loro sguardi non lasceranno indifferente il vigile Cerruti. La donna si appresterà a riprendere il suo lavoro nel Comando dei Vigili al termine della maternità e questo spingerà Guido ad una romantica dichiarazione nei suoi confronti: arriverà il momento della verità per l'ex coppia? Otello tornerà da Indica con una clamorosa rivelazione su Teresa che sorprenderà Silvia e Michele.

Renato verrà chiamato in causa per fare da baby-sitter al piccolo Jimmy. Ma, dopo essersi appisolato per qualche minuto, il nonno lascerà il telecomando tra le mani del nipote che guarderà in televisione un film horror. Tale errore causerà la preoccupazione della famiglia, turbata davanti alle possibili conseguenze di tali immagini. Adele dovrà fare i conti con il proprio passato, interrogandosi allo stesso tempo sul futuro. Sarà compito di Giulia incitare l'amica a far valere i propri diritti con Manlio.