Andrà in onda oggi la seconda parte del Trono Over di Uomini e donne. Nella puntata di ieri ci siamo lasciati con lo scandalo che ha visto coinvolti il cavaliere Gian Battista e la dama Claire.

Infatti un telespettatore del dating show ha inviato all'opinionista Gianni Sperti (in maniera del tutto anonima) un video che ritraeva una chiacchierata, tra Gian Battista e Claire, in un bar. I due progettavano delle finte gelosie e delle finte liti da inscenare in trasmissione, in maniera tale da far durare la loro permanenza più a lungo.

In questa sorta di teatrino è stato inserito, a sua insaputa, anche il cavaliere Umberto. Claire avrebbe iniziatao una finta conoscenza, in maniera tale da far inscenare a Gian Battista una sorta di gelosia nei confronti di Umberto.

Gravi le accuse da parte degli opinionisti, ma anche degli altri partecipanti al programma. Nel puntata di ieri, i due protagonisti della vicenda, non hanno voluto assolutamente vedere il video, cosa che invece accadrà oggi.

L'appuntamento odierno vedrà anche "in scena" Riccardo, Roberta e Ida. I primi due stanno proseguendo la conoscenza reciproca, mentre la terza mostra ancora dei chiari sentimenti nei confronti di Riccardo. Come andrà a finire? Per scoprirlo seguite il racconto della diretta, dalle 14.45, qui su Blasting News.