andrea dal corso è sicuramente il personaggio più discusso delle ultime ore: dopo aver rifiutato Teresa Langella durante lo speciale di Uomini e donne del 15 febbraio, il ragazzo è stato preso di mira sul web per il suo comportamento. Tra i tanti fan della trasmissione che accusano il corteggiatore di aver recitato una parte sin dall'inizio del suo percorso in tv, spiccano alcuni volti noti: Giulia De Lellis, Rosa Perrotta e le sue "ex" Martina Sebastiani e Mara Fasone.

Martina di Temptation Island disgustata su Instagram

Tra gli oltre 3,4 milioni di italiani che hanno guardato la prima puntata serale di Uomini e Donne, c'erano anche due ragazze che nel recente passato hanno avuto a che fare con Andrea Dal Corso: stiamo parlando di Martina Sebastiani e Mara Fasone.

L'ex protagonista di Temptation Island, per esempio, ha condiviso sul suo account Instagram un pensiero che a molti è sembrato rivolto a colui che ha rifiutato Teresa Langella in tv poco prima.

"Ci sono individui composti unicamente di facciata, come case non finite per mancanza di quattrini. Hanno l'ingresso degno di un grande palazzo, ma le stanze interne paragonabili a squallide capanne", queste le parole che la ragazza ha accompagnato con l'emoticon che esprime disgusto.

Il fatto che la romana abbia pubblicato questo messaggio a poche ore dalla messa in onda del programma nel quale il suo ex non si è presentato alla festa che avrebbe ufficializzato il fidanzamento con la tronista napoletana, ha portato molti a pensare che fosse riferito proprio a lui.

Ricordiamo che Martina e Andrea si sono conosciuti l'estate scorsa nel reality delle tentazioni, al termine del quale lei decise di lasciare il fidanzato Gianpaolo per provare a conoscere meglio il single con il quale aveva trascorso le ultime tre settimane nel villaggio.

Finita l'esperienza davanti alle telecamere, la Sebastiani e Dal Corso pare abbiano provato a frequentarsi per un breve periodo, ma le cose tra loro non sono mai realmente decollate.

Mara, Rosa e Giulia contro Andrea dopo il 'no'

Un'altra ragazza che ha avuto a che fare con Andrea qualche mese fa e che sembra avergli voluto lanciare una frecciatina a distanza, è Mara Fasone; sul profilo Instagram dell'ex tronista, infatti, è apparsa la seguente domanda retorica "Chi ha avuto ragione?".

Secondo i fan di Uomini e Donne, questa battuta che ha fatto la siciliana altro non era che un commento al comportamento che ha avuto Dal Corso l'altra sera; ricordiamo, infatti, che la giovane ha sempre sostenuto che il veneto non fosse sincero quando la corteggiava in tv e che il suo unico obiettivo era quello di farsi un po' di pubblicità partecipando a varie trasmissioni.

Rosa Perrotta, che ha partecipato alla festa di Teresa con il compagno Pietro Tartaglione, ha usato i social network per dire quello che pensa del corteggiatore di cui tutti stanno parlando in queste ore: secondo la napoletana, Andrea è sempre stato falso, ha preso in giro la Langella perché il suo unico scopo è quello di diventare tronista.

Giulia De Lellis, invece, ha definito "finto principe para..." il ragazzo in alcune Stories che ha postato sul suo account a pochi minuti dalla fine della puntata di U&D del 15 febbraio. Secondo l'influencer, Dal Corso ha mancato di rispetto a tutti non presentandosi al party, e soprattutto non ha avuto il coraggio di rifiutare Teresa guardandola negli occhi.