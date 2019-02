Annuncio

La soap opera 'Un posto al sole' continua ad attirare l'interesse di milioni di telespettatori italiani. L'attenzione principale, nelle ultime puntate, viene posta intorno al personaggio di Serena, impegnata a risolvere la faccenda riguardante l'eredità del padre. La moglie di Filippo ha deciso di chiedere un consulto a Niko in merito all'eredità del padre. Le anticipazioni delle puntate che vanno dal 25 febbraio all'1 marzo svelano anche che Renato trascorrerà del tempo con Jimmy e che potrebbe essersi distratto nel far vedere un film horror al nipote. Il Poggi si è addormentato lasciando il telecomando nelle mani del figlio di Niko, finendo per sentirsi in colpa e per questo decide di parlare della situazione a Raffaele.

Otello torna a Palazzo Palladini dopo l'esperienza vissuta a Indica

Guido e Mariella (Antonella Prisco), dal canto loro hanno un incontro che non può lasciarli indifferenti al punto che il vigile Cerruti si dice molto preoccupato. Intanto Marina trova il modo per aiutare Elena a stare lontano da Valerio capendo quanto i continui sbalzi d'umore dell'uomo possano rappresentare un male per la gravidanza della figlia. Franco, dopo aver ricevuto un'aggressione da uno degli uomini di Prisco si rende conto dei rischi che possono correre la moglie e Bianca ma Ciro dimostra la sua vicinanza al marito di Angela.

Otello torna a Palazzo Palladini, deluso dal soggiorno a Indica. Il marito di Teresa porta una novità che Silvia e Michele non si aspettano; Simona fa una scelta sorprendente che lascia stupito Valerio.

Mariella torna a lavorare al comando dei vigili al fianco di Guido

Nel frattempo Giulia spinge Adele a far valere i suoi diritti e la madre di Susanna deve trovare una casa in affitto per iniziare una nuova vita. Elena non ha intenzione di proseguire la storia con il compagno mentre Adele viene spronata da Giulia a dare una svolta alla sua vita e si mette alla ricerca di una casa. Mariella rientra dalla maternità riprendendo servizio al comando dei vigili mentre Valerio viene a sapere della partenza di Elena (Valentina Pace) presentandosi dalla donna per chiederle una seconda possibilità. Serena teme che il risultato del test del Dna possa riservarle una sorpresa inaspettata, dimostrando la paura di non essere la figlia di Gigi Del Colle.

Infine Salvatore fa ricordare a Mariella le sofferenze dovute alla fine della storia con Guido in modo da evitare che ci possa essere un ricongiungimento dopo la dichiarazione d'amore del padre di Vittorio.