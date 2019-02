Annuncio

Maria Castaneda tornerà ad intrattenere gli amanti de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni svelano che la donna apprenderà che Gonzalo ha lasciato la Spagna da una confessione di Fernando. Una scoperta che non sarà presa bene dalla nipote di Raimundo, tanto da cadere nello sconforto più totale.

Il Segreto: Fernando offre dei soldi a Gonzalo per lasciare Maria

Le trame de Il Segreto svelano che l'ex sacerdote e la figlia di Emilia daranno l'impressione di stare attraversando una grave crisi coniugale. I coniugi Castro, infatti, erano giunti a Puente Viejo, sebbene separati per capire chi aveva provocato l'incendio che aveva costato la vita ai loro figli Esperanza e Beltran.

La coppia apparirà profondamente cambiata, tanto da litigare ininterrottamente.

Proprio durante un litigio, confesseranno al diabolico figlio del defunto Olmo Mesia di non sapere che fine hanno fatto Emilia e Alfonso. I presenti dissapori coniugali faranno la felicità di Fernando, il quale deciderà di conquistare con ogni mezzo la sua ex moglie. Questa ipotesi aumenterà quando scoprirà che Maria era stata più volte tradita sull'Isola di Cuba. Per tale ragione Fernando penserà addirittura di uccidere il suo rivale con l'appoggio di Prudencio. Proprio quest'ultimo lo convincerà ad offrire a Gonzalo 2 milioni di pesata per cedergli la moglie.

Anticipazioni Il Segreto: Maria sconfortata

Stando alle anticipazioni de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si evince che il figlio di Pepa prenderà del tempo per riflettere alla proposta del Mesia.

Ma ecco che dopo alcuni giorni lascerà Puente Viejo senza salutare la povera Castaneda dopo aver preso tutto il denaro pattuito. La figlia di Alfonso, intanto, cadrà in profondo sconforto dopo aver saputo della fuga di Gonzalo. Inoltre sottolineerà di non avere intenzione di pagare un investigatore privato per scoprire dove sia finito: a proposito si augurerà di non rivederlo più visto che si era già allontanato con una delle sue amanti quando erano in America Latina.

Dall'altro canto, Fernando si dichiarerà felice della riuscita del piano, sebbene taccia a Maria di aver dato una cospicua somma di denaro a suo marito. Fernando, a questo punto, approfitterà della situazione per comunicare a tutta Puente Viejo, che Maria è stata ripudiata da Gonzalo.

Ma questo espediente non servirà a riportarla tra le braccia del Mesia, mentre Raimundo aumenterà le ricerche per trovare la figlia ed il genero sicuro che siano stati rapiti da Fernando.