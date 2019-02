Annuncio

Ieri, venerdì 22 febbraio, è andata in onda la scelta di Lorenzo Riccardi. La puntata del serale di Uomini e donne si è rivelata molto avvincente e ricca di colpi di scena. Ad ogni modo, dopo tanti momenti belli e altri un po' meno, il tronista ha dovuto compiere la sua scelta che si è rivelata essere Claudia Dionigi. Facile immaginare lo stato d'animo di Giulia che, infatti, non ha perso occasione per criticare il suo interlocutore nel momento in cui ha appreso di non essere lei la scelta. La Cavaglià ha detto: 'Il suo cuore urla business'.

Lorenzo Riccardi va da Giulia per dirle che non è la scelta e lei lo critica

Dopo aver trascorso alcuni giorni in villa, nel Castello sono stati accolti tutti i protagonisti dell'evento che si sono divisi in due stanze: una per corteggiatrice. Ad un certo punto, Lorenzo ha raggiunto la sua 'non scelta' per informarla della sua decisione. Riccardi, dunque, ha raggiunto la Cavaglià per spiegarle le sue motivazioni.

Il ragazzo ha spiegato di aver vissuto dei bellissimi momenti con lei, ma il suo cuore gridava un altro nome, ovvero quello di Claudia. Nel parlare, il tronista ha anche versato qualche lacrima. Giulia, però, lo ha interrotto, dicendogli che, secondo lei, ha preferito fare una scelta di comodo. 'A uomini semplici vanno bene scelte semplici', questa la frase pronunciata da Giulia, naturalmente dettata dallo sconforto del momento. In seguito, poi, Giulia ha anche fatto altre considerazioni sulla decisione del tronista. La ragazza ha detto: 'Il suo cuore non grida Claudia, grida business'. A parere della Cavaglià, infatti, Lorenzo avrebbe fatto una scelta non di cuore. Sarà davvero così?Non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà la relazione d'amore tra Claudia e Lorenzo.

La scelta di Lorenzo Riccardi è Claudia Dionigi

La scelta di Lorenzo Riccardi era tra quelle più attese di questa edizione di Uomini e Donne. La personalità del ragazzo gli ha permesso di guadagnarsi un enorme pubblico di fan che, infatti, non vedeva l'ora di assistere all'epilogo di questo lungo e tortuoso percorso. Dopo aver trascorso un week-end alquanto travagliato con entrambe le corteggiatrici, Lorenzo ha lasciato la villa nel cuore della notte. Dopo poco tempo, ha annunciato di essere finalmente pronto a prendere una decisione. Le due ragazze, nel frattempo, hanno incominciato a prepararsi per la grande festa in compagnia dei loro cari. Un evento organizzato interamente da Valeria Marini e con ospiti come Tina Cipollari, Gianni Sperti, Giulia De Lellis, Pietro Tartaglione, Rosa Perrotta, Diego Daddi, Elga Enardu e tanti altri.