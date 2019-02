Annuncio

simona ventura sarà protagonista della nuova edizione del programma The Voice Of Italy che torna portando nuove sorprese ai milioni di telespettatori italiani. La conduttrice non ha nascosto la propria emozione in quanto torna in Rai dopo un periodo di assenza che l'ha vista al timone di trasmissioni della Mediaset. La Rai ha visto crescere la Ventura arrivata a condurre manifestazioni importanti, tra cui spicca il Festival di Sanremo nel 2004, senza dimenticare le diverse edizioni de L'Isola Dei Famosi. La presentatrice è stata recentemente protagonista di un'intervista al settimanale Chi dove ha avuto modo di percorrere i momenti salienti della sua carriera. La Ventura torna alle origini ma nel corso della chiacchierata non ha potuto fare a meno di citare il nome di Maria De Filippi, sottolineando quanto la moglie di Maurizio Costanzo sia stata importante per il suo successo in Mediaset.

Le novità sul programma The Voice

La Ventura ha continuato dicendo che in Rai c'è un pezzo del suo cuore. In questa stagione la conduttrice ha ottenuto un grande successo attraverso la conduzione di Temptation Island Vip che ha visto la partecipazione dell'ex marito Stefano Bettarini e dell'attuale compagna Nicoletta Larini. Il settimanale Chi ha parlato di alcune novità importanti riguardo al ritorno di The Voice la cui nuova stagione avrà inizio a partire dal 16 aprile. La Ventura ha posto l'accento intorno ai nomi usciti in queste settimane sui giornali sui possibili componenti della giuria: si è parlato della possibile presenza di personaggi noti come Elettra Lamborghini, Sfera Ebbasta e Guè Pequeno.

La conduttrice emiliana ha spiegato che si tratta di indiscrezioni in quanto il cast non è definito, ha infatti ribadito che "stanno ancora lavorando".

Il grande legame di amicizia con Morgan

Simona Ventura ha parlato della possibilità che possa esserci in giuria Morgan con il quale ha lavorato in diverse edizioni di X Factor. Non ha nascosto il legame di amicizia con il cantautore che dura da molti anni, attraverso queste parole: "Credo mi veda come una sorella maggiore televisiva". Nella scorsa edizione la Ventura ha avuto un ruolo rilevante all'interno di Amici nel quale ha instaurato un rapporto speciale con alcuni allievi. Si può ricordare la stima nei confronti di Biondo, uno dei suoi allievi preferiti.

Con il rapper si è incontrata recentemente in una sfilata a Milano organizzata da Benetton.