In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di quanto accaduto venerdì scorso a Uomini e donne in occasione della scelta di Teresa Langella. Dopo che la tronista si è beccata il 'no' di Andrea Dal Corso, molti utenti hanno criticato sui social l'ormai ex corteggiatore Andrea. A quanto pare, però, non sono mancate neanche le critiche a Teresa. In particolare, è stata la madrina di Andre Dal Corso a dirsi felice del fatto che il 'figlioccio' abbia risposto di no alla tronista. Dichiarazioni che non sono piaciute ad Andrea Dal Corso che, nelle ultime ore, si è voluto dissociare completamente da queste affermazioni fatte sui social.

Il post della madrina di Andrea Dal Corso contro Teresa Langella

Il polverone che si è sollevato in seguito alla scelta di Teresa Langella è stato davvero notevole.

Sul web, infatti, non si parla di altro e molte persone sono intervenute per esprimere la loro opinione. Tra queste anche la madrina di Andrea Dal Corso, che già nel corso del serale aveva manifestato la sua avversità nell'eventualità che Dal Corso avesse detto 'sì' a Teresa. Secondo quest'ultima, infatti, Teresa non è la donna giusta per Andrea. Come se non bastasse, poi, dopo il 'no' del ragazzo, la madrina ha rincarato la dose sui social, beffeggiandosi della tronista. La donna, infatti, si è detta estremamente contenta di come siano andate le cose. Le sue dichiarazioni hanno, ovviamente, fatto scatenare ancor di più i fan che sono insorti contro di lei e contro il ragazzo. Per questo motivo, una volta appresa la situazione, Andrea ha preso la parola per dissociarsi completamente da questo pensiero.

L'intervento di Andrea in difesa di Teresa

Andrea Dal Corso ci ha tenuto a precisare di non essere stato influenzato minimamente dal pensiero della madrina.

A 30 anni si è detto in grado di pensare e di prendere le decisioni in totale autonomia. Inoltre, il ragazzo ha ammesso di aver esortato tutti i parenti e amici a non pubblicare commenti e contenuti sui social. Per questo motivo, dopo aver preso visione dell'intervento della madrina, si è molto infuriato, prendendo le distanze dalla donna che, come scritto da lui sui social, 'vede una volta l'anno'.

Ad ogni modo, molto presto lui e Teresa potranno avere un confronto diretto. Oggi 21 febbraio, infatti, secondo alcune indiscrezioni, sarà registrata una puntata speciale di Uomini e Donne in cui saranno ospiti in studio Andrea, Teresa e Antonio.