I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e al momento l'attenzione è ancora tutta incentrata sulla scelta finale di Teresa Langella, che come ben saprete è stata rifiutata dal corteggiatore Andrea Dal Corso. Quest'ultimo, infatti, al duello finale ha preferito prendere le distanze dalla tronista napoletana, la quale lo voleva come suo partner nella vita di tutti i giorni. Un rifiuto che ha spiazzato un po' tutti e che ha suscitato un vespaio di polemiche in rete e sui social, dove in molti hanno puntato il dito contro Andrea, facendo in modo che Teresa prendesse le difese del ragazzo.

Uomini e donne, Teresa difende Andrea da tutti i commenti negativi in rete e sui social

Nel dettaglio, infatti, le gossip news su Uomini e donne rivelano che sui social si è scatenata una vera e propria 'guerriglia' contro Andrea, il quale in queste settimane aveva lasciato intendere di provare un reale interesse nei confronti di Teresa, per poi dirle di no nella puntata finale della scelta.

In molti lo hanno accusato di aver soltanto mentito e di essere interessato non alla ricerca del vero amore bensì al successo e alle telecamere.

Accuse che in alcuni casi sono anche sfociati in una serie di insulti social, che hanno spinto la bella Teresa ad intervenire. In queste ore, infatti, l'ex tronista è tornata a parlare sui social e lo ha fatto pubblicando un video sul profilo Instagram di Raffaella Mennoia, dove ha ammesso che ben presto rivelerà la sua posizione su questa vicenda e lo farà nel corso della prossima registrazione di Uomini e donne in programma oggi pomeriggio.

Andrea vuole rivedere Teresa dopo il rifiuto

Al tempo stesso, però, la ragazza si è dissociata da qualsiasi tipo di commento negativo e fuori luogo.

'Mi va di difendere chi c'è da difendere in questo momento, nonostante tutto', ha detto Teresa. Insomma nonostante la cocente delusione che le è stata inflitta da Andrea, la Langella dimostra di voler voltare pagina e di essere pronta ad andare avanti.

Tuttavia va detto che anche Andrea nel corso degli ultimi giorni è tornato a farsi sentire sul mondo social e lo ha fatto postando delle stories in cui spiegava la sua versione dei fatti, dicendo che al termine della registrazione di Uomini e donne non gli era stato possibile parlare con Teresa per chiarirsi ma al tempo stesso aggiungeva che voleva rincontrarla al più presto per avere un confronto e tutto questo lo vedranno anche gli spettatori in televisione.