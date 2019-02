Annuncio

Annuncio

Tutti i telespettatori di Uomini e Donne non vedono l'ora di prendere visione della scelta dei vari tronisti. La prima ad andare in onda sarà quella di Teresa Langella. Dopo di lei pare che sarà il turno di Lorenzo Riccardi. A farlo pensare, è proprio la sorella del ragazzo che ha pubblicato una foto sul suo profilo privato Instagram in cui appare in treno in compagnia di tutta la famiglia. E' molto probabile, dunque che tutta la famiglia si stia recando alla villa per il grande giorno di Lorenzo Riccardi.

La foto di Sofia, sorella di Lorenzo, dissipa ogni dubbio sulla scelta

L'ansia è, ormai, alle stelle. La scelta di Teresa sembra sia stata registrata ieri sera, ma la redazione del programma sta facendo il possibile per tenere tutto segreto.

Annuncio

In questi giorni, inoltre, probabilmente verrà registrata anche la scelta di Lorenzo Riccardo. A tal proposito, sua sorella Sofia ha deciso di pubblicare uno scatto in cui appare in treno in compagnia di tutta la famiglia. Sia la madre che la sorella sono, ormai, volti noti al pubblico da casa e a confermare i dubbi sulla presunta scelta il fatto che, sotto la foto, è comparsa la seguente didascalia: 'Ansia in treno'. Una frase non lascia molto spazio all'immaginazione: la famiglia di Lorenzo probabilmente è in viaggio verso la location da sogno in cui sarà effettuata la scelta finale.

I video di Giulia De Lellis prima della scelta

Nonostante la redazione stia provando a tutti i costi a mantenere la massima riservatezza in merito alla vicenda, qualche indiscrezione sta comunque trapelando.

Annuncio

Oltre alla sorella di Lorenzo, infatti, ci ha pensato Giulia De Lellis a svelare qualcosina in più. L'influencer, infatti, sarà una delle protagoniste del serale di Uomini e donne. La ragazza, nel corso della giornata di ieri, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha svelato di essere in un negozio di abbigliamento, intenta a scegliere l'abito da indossare per la scelta di Teresa. Ma non solo. La De Lellis ha rivelato anche di essere in compagnia di una ragazza misteriosa. Alla luce di tutto quello che è emerso nel giro di queste ore, pare proprio che la persona in questione possa essere una delle due corteggiatrici di Lorenzo Riccardi, pronta a scegliere l'outfit giusto per l'evento.

Annuncio

Non ci resta che attendere per scoprire nuovi dettagli sulla scelta di Lorenzo Riccardi che ormai sembra essere sempre più vicina. Sceglierà Giulia o Claudia?