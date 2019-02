Annuncio

La scelta di Teresa Langella a Uomini e donne è ormai alle porte, anzi, potrebbe essere già stata registrata ieri, 11 febbraio. Ad ogni modo, il pubblico da casa prenderà visione di quanto accaduto il prossimo venerdì, 15 febbraio, in prima serata su Canale 5.

La produzione del dating-show sta provando in tutti i modi a nascondere quanto sta accadendo, onde evitare la divulgazione di spiacevoli spoiler per i telespettatori. Tuttavia, qualche informazione è comunque trapelata. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che Teresa sia stata beccata in lacrime in compagnia di Gemma Galgani.

Teresa Langella in lacrime con Gemma Galgani

Come tutti i telespettatori sapranno, le scelte dei vari tronisti si terranno all'interno di location appositamente selezionate da Valeria Marini. I protagonisti - tronisti e corteggiatori - si recheranno in questi luoghi per trascorrere del tempo insieme ed arrivare al momento conclusivo.

La scelta vera e propria, invece, avverrà in una meravigliosa sala da ricevimento dove verrà organizzato anche un banchetto di festeggiamento insieme ai parenti dei partecipanti al programma.

Nelle ultime ore, però, sul web stanno circolando le prime immagini inerenti le puntate speciali della trasmissione. La protagonista di queste foto è Teresa Langella che è stata "pizzicata" in lacrime in compagnia di Gemma Galgani. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che la ragazza si sia lasciata andare ad uno sfogo dopo aver trascorso i weekend con i suoi pretendenti.

I weekend di Teresa con Andrea e Antonio

Per quanto riguarda Antonio Moriconi, il corteggiatore ha deciso di trascorrere con la modella napoletana dei momenti molto genuini e semplici.

Il ragazzo, inoltre, ha voluto dedicarle una canzone del suo cantante preferito, Gigi Finizio. Teresa pare sia rimasta molto colpita dal gesto del giovane.

Andrea Dal Corso, invece, ha optato per una strategia completamente diversa. Infatti ha portato la 27enne campana a cena per una degustazione di pietanze cucinate dallo chef stellato Alessandro Borghese. La sorpresa di Andrew avrebbe decisamente spiazzato la tronista, alimentando in lei i dubbi nei confronti del 31enne veneto, relativi alle rispettive divergenze caratteriali e di abitudini.

Ad ogni modo, sembra che Teresa abbia pianto proprio dopo le esterne, probabilmente per sfogare la pressione accumulata in questo periodo. Non ci resta che attendere venerdì per scoprire la sua decisione finale.