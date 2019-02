Annuncio

Sono giorni di fuoco per il pubblico del trono classico di Uomini e donne che ha seguito l'ultima edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Per gli ultimi tronisti conosciuti in studio è tempo di dichiarazioni: Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, infatti, sono pronti ad annunciare la loro scelta. I due giovani tronisti stanno registrando le rispettive scelte che, come già sappiamo, quest'anno avranno luogo presso un castello in cui il fatidico momento sarà coronato da una fantastica festa di fidanzamento ideata ed organizzata da Valeria Marini. Secondo le indiscrezioni rilevate in rete sembrerebbe possibile risalire al nome di colui che è stato scelto da Teresa: il fortunato sarebbe Andrea Dal Corso.

Uomini e Donne: indiscrezioni sulla scelta di Teresa Langella

La scelta di Teresa è stata registrata proprio ieri, in data 11 febbraio 2019. Secondo le indiscrezioni del sito ''VicolodelleNews'', pare che la tronista abbia espresso la sua preferenza su Andrea Dal Corso. Gli indizi che giungono a questa conclusione risiederebbero in alcune norme rivolte a tutti i partecipanti alla registrazione della scelta, le quali sembrerebbero essere state violate nel momento in cui Antonio Moriconi sarebbe stato il prescelto della Langella.

Come ben sappiamo, secondo il regolamento indotto a tutti i partecipanti alla festa che ha luogo presso il castello, non sono autorizzati ad utilizzare il cellulare per l'intera durata della registrazione (per evitare eventuali anticipazioni annunciate sul web).

Dato questo limite, si è osservato che la sorella di Antonio Moriconi ha pubblicato alcuni post sul proprio account social proprio ieri sera, verso le ore 21:00 circa. Se la ragazza fosse stata alla festa di fidanzamento del fratello, qualora quest'ultimo sarebbe stato la scelta della tronista napoletana, non avrebbe potuto utilizzare il cellulare e tanto meno i social. Non ci resta, dunque, che chiarire questo dettaglio che potrebbe essere uno degli indizi rivelatori.

Anticipazioni U&D: cosa è successo in villa

Tralasciando le indiscrezioni circolanti sul web, le prime anticipazioni in merito al weekend trascorso tra la tronista e i suoi due pretendenti, ci annunciano che Teresa avrebbe ricevuto una bellissima sorpresa da parte di Antonio che gli avrebbe fatto cantare una serenata da Gigi Finizio, che sappiamo essere l'artista preferito della ragazza.

Per quanto riguarda Andrea, invece, il ragazzo avrebbe riservato per lei una gustosa cena realizzata dallo chef stellato Alessandro Borghese. Per conoscere tutti i dettagli non ci resta che attendere la trasmissione della scelta prevista in data 15 febbraio, in prima serata, su Canale 5.