Annuncio

Annuncio

Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la prima puntata speciale di Uomini e donne, la trasmissione di Maria De Filippi che per l'occasione è sbarcata nel prestigioso slot della prima serata per gli appuntamenti dedicati alle scelte finali dei tronisti. La prima a congedarsi dalla trasmissione è stata la bella Teresa Langella, la quale ieri sera è arrivata al momento finale del suo percorso rivelando il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dallo studio televisivo Mediaset.

Riassunto Uomini e donne, la scelta di Teresa: il rifiuto da parte di Andrew

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Teresa Langella ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con il corteggiatore Andrea Dal Corso, noto anche per il soprannome di Andrew che gli venne dato durante la partecipazione a Temptation Island.

Annuncio

Una scelta che in parte il pubblico che segue l'appuntamento quotidiano con il programma di Canale 5 si aspettava, dato che la tronista nel corso delle ultime esterne aveva lasciato intendere di essere fortemente attratta da Andrew.

Peccato, però, che l'esito finale di questa scelta non sia stato per niente positivo. Nel corso della puntata speciale di Uomini e donne di ieri sera, infatti, abbiamo visto che Andrew ha preferito non presentarsi al fatidico momento della festa finale in villa, dove ad attenderlo vi era Teresa con tutti i suoi familiari, pronti a festeggiare insieme questo fidanzamento.

Il corteggiatore ha preferito dileguarsi, dicendo di sentire troppo il peso di questa responsabilità e quindi preferendo dire 'No' alla tronista, che ovviamente in quel momento non ha saputo trattenere le lacrime.

Annuncio

I migliori video del giorno

La dura reazione contro Andrea Dal Corso sui social

Un rifiuto a dir poco clamoroso, che ovviamente ha scatenato il putiferio in rete e sui social, dove subito dopo la puntata di U&D, in moltissimi si sono recati sulla pagina Instagram di Andrew e hanno cominciato ad offenderlo e ad insultarlo. Il pubblico da casa, infatti, non ha gradito minimamente il comportamento del corteggiatore, accusandolo di essere stato un 'bravo attore' che nel corso di questi mesi non ha fatto altro che recitare un copione.

Subito dopo la puntata, è arrivato anche il commento della bella Teresa, la quale su Instagram ha postato la prima foto dove la vediamo al fianco di suo padre. 'Nonostante tutto vi ringrazio, grazie a tutti', ha scritto l'ex tronista.