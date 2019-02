Annuncio

Arriva finalmente su Canale 5, la tanto attesa serie televisiva con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano, "Non mentire". La prima puntata della nuova fiction Mediaset verrà trasmessa domenica 17 febbraio a partire dalle 21.20, in cui andranno in onda i primi due dei sei episodi totali della prima stagione.

La trama

"Non mentire" racconta la storia di un incontro che cambierà per sempre la vita dei protagonisti della serie. A Torino, Laura (Greta Scarano), un'insegnante precaria di liceo, incontrerà per caso Andrea (Alessandro Preziosi), padre di uno dei suoi alunni e chirurgo affermato, e deciderà di accettare il suo invito ad uscire insieme la sera seguente. E così sarà. I due usciranno insieme, divertendosi e concludendo la serata con un'intensa notte d'amore.

I problemi sorgeranno il mattino seguente, quando Laura si sveglierà, frastornata e sotto shock e confiderà alla sorella Caterina (Fioranza Pieri) di essere stata violentata la sera precedente. Nel frattempo, Andrea si recherà al lavoro e confesserà ad un suo collega di aver conosciuto una donna speciale e di volerla rivedere ancora. Poco dopo però il suo entusiasmo si spegnerà quando la polizia lo raggiungerà in ospedale e gli comunicherà di essere stato denunciato per stupro da Laura. Da quel momento in poi la vittima ed il presunto carnefice dovranno affrontare tutte le conseguenze legate alla divulgazione della notizia, che porterà ognuno di loro a dover gestire al meglio la situazione.

Il gesto di Laura

Dopo la denuncia, Andrea sarà condotto al commissariato dove ammetterà di essere andato a letto con Laura ma di aver avuto con lei un rapporto consenziente.

Ovviamente la sua parola sarà contro quella della donna, che pur non avendo prove a suo favore, continua a dichiarare di essere stata drogata e violentata da lui. Ad indagare sul caso ci saranno due poliziotti, Roberto (Duccio Camerini) e Vanessa (Claudia Potenza), a cui spetterà l'arduo compito di capire chi mente e chi invece dice la verità. Nel frattempo, Laura, sentendosi impotente e debole, denuncerà l'accaduto anche sui social, esponendosi involontariamente al disprezzo e alle critiche dell'opinione pubblica che non esiterà un attimo per mettere alla gogna lei e il suo presunto carnefice. Accanto ai protagonisti della fiction, gireranno intorno vari altri personaggi che non faranno altro che rendere ancora più difficile per lo spettatore capire chi realmente mente e chi dice la verità.