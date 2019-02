Annuncio

Dopo la tradizionale interruzione del sabato pomeriggio, la telenovela Una vita tornerà su Canale 5 a partire da domenica 17 febbraio. Confermato l'attesissimo doppio episodio del giorno festivo a partire dalle ore 14:30, oltre che l'appuntamento della seconda serata del martedì su Rete 4. A ciò dovranno aggiungersi, come abitudine consolidata da anni, le puntate in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:10, al termine della soap americana Beautiful. Le anticipazioni del periodo compreso dal 17 al 22 febbraio segnalano ampi sviluppi riguardanti Olga e le indagini sul suo passato. La figlia di Ursula sembrerà gradire la presenza della sorella Blanca, ma dimostrerà di mentire davanti a lei, preparandosi a portare a termine la sua vendetta.

Le novità riguarderanno inoltre anche Antoñito, che riuscirà a cacciarsi nuovamente nei guai, oltre che il rapporto tra Victor e Maria Luisa, alle prese con l'ennesima battuta d'arresto.

Una Vita anticipazioni: la sparizione di Olga e Blanca

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Una Vita delle puntate dal 18 al 22 febbraio, Samuel e Blanca riusciranno a convincere Olga a non unirsi a loro nel breve viaggio appena organizzato. Ma sarà la stessa Ursula a mettere nuovamente zizzania tra le due sorelle, informando la figlia ritrovata della destinazione di questa trasferta: il Bosco delle Dame. Al suo ritorno la coppia fingerà che tutto sia andato per il meglio e la stessa Olga si comporterà come se nulla fosse accaduto.

Ma, nonostante l'apparenza, la donna sembrerà tramare qualcosa alle spalle della sorella. Solo in seguito, infatti, le due figlie di Ursula diventeranno protagoniste di un terribile scontro: Olga accuserà la sorella di non avere creduto alla sua versione dei fatti, mentre Blanca pretenderà di conoscere tutta la verità sul suo passato. Dallo scontro al possibile dramma il passo sarà breve, dato che le due donne non daranno notizie per diverse ore, scatenando l'inevitabile preoccupazione di Samuel. Dopo brevi indagini, il giovane Alday verrà a sapere che un cocchiere le ha portate nel Bosco delle Dame e si metterà immediatamente sulle tracce della moglie. Nel frattempo, però, Blanca e Olga arriveranno alla capanna di Tomas, dove quest'ultima racconterà alla sorella la verità sul suo passato.

Trame Una Vita: l'arresto di Antoñito

Insieme alle vicende legate a Olga e Blanca, le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana si concentreranno sull'ennesimo problema riguardante Antoñito. Quest'ultimo verrà usato da Belarmino che, inventandosi delle scuse, lo convincerà ad andare a ritirare il denaro e a custodire il tutto nella cassaforte del padre. Purtroppo la truffa verrà presto svelata e a finire nel mirino delle forze dell'ordine sarà proprio il figlio di Ramon. Il fidanzato di Lolita, infatti, verrà interrogato da Mendez che non crederà alla sua versione dei fatti e lo arresterà. La notizia di tale detenzione si diffonderà in poche ore in tutto il quartiere di Acacias. Victor proporrà a Maria Luisa di accompagnarlo a Parigi ma lei esprimerà il suo timore in tal senso, convinta che il padre non le avrebbe mai permesso un simile viaggio. Sarà a quel punto che Victor le farà la fatidica proposta di matrimonio ma la reazione della Palacios sarà inattesa, poiché lo accuserà di averle chiesto di sposarlo solo per convenienza.

Amareggiato per i recenti sviluppi, il figlio di Juliana si consolerà con Elvira che a sua volta lo userà per far ingelosire Simon.