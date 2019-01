Annuncio

Annuncio

L’eliminazione di Marco Alimenti dalla scuola di Amici 18 [VIDEO] ha provocato la reazione degli allievi del talent show ed accese discussioni tra i professori. Il provvedimento di Timor Steffens è maturato nel corso della puntata di sabato 19 gennaio. Nello specifico l'olandese ha deciso di escludere il ballerino dopo avergli concesso l’opportunità di provare una coreografia con lui. Una prova d’appello che non ha soddisfatto il trentunenne. “Non hai nulla del ballerino hip hop, non vedo potenziale”.

Concetti che l’insegnante ha ribadito in più di una circostanza durante la lezione e che hanno portato alla successiva eliminazione. Una decisione che Marco ha contestato apertamente sottolineando che non gli è stata data l’opportunità di lavorare per migliorare.

Advertisement

A difesa del giovane si è schierata Veronica Peparini che ha manifestato la sua disponibilità a preparare Alimenti in vista di una nuova e definitiva verifica di Steffens. In commissione il provvedimento di Timor è stato oggetto di un acceso scontro tra i professori mentre gli allievi di Amici hanno deciso di inscenare una singolare protesta in segno di solidarietà del compagno.

La protesta degli allievi: 'Fammi studiare'

Da diverse settimane Timor Steffens [VIDEO] aveva deciso di interrompere le lezioni con Marco Alimenti perché non lo riteneva all’altezza degli altri ballerini. Il coreografo sosteneva che il giovane non avesse grossi margini di crescita e per tale motivo ha deciso di eliminarlo definitivamente dalla scuola di Amici. La decisione ha scatenato la rabbia degli altri allievi che hanno deciso di manifestare il proprio dissenso nei confronti del professore.

Advertisement

I migliori video del giorno

“Chiederemo di parlare con Timor e cercheremo di fargli capire che è qui per insegnare. Come lo fa con gli altri lo deve fare anche con te” - ha riferito Alessandro Casillo.

Dopo aver stabilito i punti salienti della protesta i giovani talenti hanno deciso di occupare la classe e di presentarsi con una maglietta bianca con la scritta “fammi studiare”. Inoltre lo studio è stato tappezzato di manifesti contro la decisione di Steffens.

Rudy Zerbi si schiera con Timor

Clima incandescente anche in commissione con Veronica Peparini che ha deciso di incontrare gli altri insegnanti dopo la protesta degli allievi. “Vi ho convocato qui perché non sono d’accordo con la decisione di Timor di eliminare Marco per tutto il discorso dell’insegnamento e delle opportunità da dare ad un ragazzo primo di arrivare ad un simile provvedimento”. Da parte suo Steffens ha spiegato che Amici non è una scuola per principianti dove si paga ed i professori ti aiutano a crescere ed a migliorare. “Qui il livello è molto più alto.

Non sono d’accordo con chi sostiene che in questo contesto tutti hanno il diritto allo studio. Questa è un’università ed io ho visto Marco per due mesi”. Con il coreografo si è schierato Rudy Zerbi.

“C’è un regolamento che dà ad ogni insegnante di eliminare qualcuno e se Timor ha completato la sua valutazione io rispetto la sua decisione”. Posizione che è stata condivisa anche da Alex Britti. Il botta e risposta si è fatto rovente con la Celentano e la Peparini che si sono contrapposti al collega che è rimasto sulla sua posizione.